5 stěžejních tipů pro ještě lepší focení s iPhonem

Režim sekvence umožňuje fotoaparátu vašeho iPhone pořizovat sérii fotografií v rychlém sledu, a to rychlostí až 10 snímků za sekundu. Je to skvělý způsob, jak zachytit akční scénu nebo neočekávanou událost, protože máte větší šanci, že zachytíte požadovaný snímek.

Zrcadlení selfie

Když si s iPhonem pomocí aplikace Fotoaparát pořídíte selfie, automaticky se snímek převrátí (zrcadlí), takže výsledkem je invertovaná verze zrcadlového obrazu, který vidíte v náhledu před pořízením snímku. To ale může působit zvláštně, protože to značně ovlivňuje vzhled selfie. Může to být také nepříjemné, protože většina aplikací sociálních médií třetích stran automaticky zrcadlí selfie, takže jste pravděpodobně více zvyklí na zrcadlenou funkci než na převrácené selfie, které váš iPhone pořizuje.

Naštěstí toto výchozí chování aplikace Fotoaparát můžete změnit, takže můžete získat zrcadlené selfie, na které jste pravděpodobně více zvyklí.