Den D je tady: Electro World se od 1. září mění na DATART

Tisková zpráva: To, co bylo dříve avizováno, se nyní stává realitou. Od 1. září dochází v České republice k transformaci řetězce Electro World na DATART. Tato změna představuje strategický krok k vytvoření jednoho z nejkomplexnějších prodejců elektroniky a domácích spotřebičů na trhu. DATART nabídne zákazníkům ještě hustší síť moderních prodejen, díky které bude mít každý z nich prodejnu DATARTU v dostupnosti do 30 minut jízdy.

Změna, která přinese výhody zákazníkům

Od 1. září se e-shopy obou značek sjednotí, přičemž web electroworld.cz bude automaticky přesměrován na datart.cz. Současně začne postupný rebranding prodejen Electro World na DATART.

„Celý proces přechodu Electro Worldu na DATART reflektuje naši dlouhodobou vizi zaměřenou na inovace v oblasti nabídky produktů a služeb s ohledem na měnící se požadavky spotřebitelů. Díky této probíhající změně se zákazníci mohou těšit na rozšířenou síť prodejen pod jednotnou značkou DATART. Nabídneme zákazníkům lepší dostupnost oblíbených produktů, širší sortiment zboží, a to vše za atraktivní ceny. Díky synergickým efektům spojení mohou zákazníci využívat lepší služby, včetně rychlejší dostupnosti zboží, efektivnějších logistických řešení a kvalitnějšího zákaznického servisu. Jsme si vědomi důvěry, kterou nám zákazníci projevují, a naším závazkem je tuto důvěru nadále posilovat,“ říká obchodně-marketingový ředitel DATARTu František Mikoška.

V rámci přeměny proběhne také převzetí zákaznických procesů Electro Worldu pod správu DATARTu. Zákazníkům budou převedeny jejich zákaznické účty včetně veškeré nákupní historie, přičemž DATART zaručuje plynulé zajištění reklamací, výměn zboží a dokončení dodávek objednávek realizovaných v Electro Worldu. DATART rovněž přebírá plnou odpovědnost za pojištění a další doplňkové služby sjednané u Electro Worldu, včetně automatického převodu nevyužitých částek na dárkových poukazech, čímž se zajišťuje kontinuita a důvěra zákazníků v kvalitu poskytovaných služeb.

Důraz na komunikaci a zákaznickou podporu

V průběhu této fáze spojení je věnována pozornost pravidelné a transparentní komunikaci se zákazníky, kteří jsou podrobně informováni o přechodu značky Electro World na DATART a o všech změnách, které z toho vyplývají. Veškeré potřebné informace jsou dostupné na prodejnách, v zákaznickém centru, v e-shopu, v mobilní aplikaci, nebo prostřednictvím e-mailové komunikace.

„Zákazníci, kteří mají jakékoliv dotazy ohledně probíhajících změn, se mohou kdykoliv obrátit na náš tým. Naši zaměstnanci jsou důkladně proškoleni a připraveni zodpovědět veškeré dotazy,“ říká František Mikoška. Podrobné informace týkající se reklamací, objednávek, dokladů k nákupům a dalších častých otázek najdou zákazníci na této stránce.

Co nejhladší průběh

Transformace značky Electro World na DATART představuje komplexní a strategicky významný projekt, který vyžaduje pečlivé plánování a koordinaci na mnoha úrovních. Cílem DATARTu je zajistit, aby celý proces proběhl maximálně plynule a bez výraznějších komplikací. Každá etapa této integrace je koncipována s ohledem na minimalizaci jakýchkoli rušivých vlivů, což zákazníkům umožní plně využít nových výhod, které tato změna přinese.

„Zákazníky ujišťujeme, že naši zaměstnanci vynakládají veškeré úsilí, aby celý projekt změny Electro Worldu na DATART probíhal hladce a všechny případné výzvy byly vyřešeny k jejich plné spokojenosti. Vzhledem k rozsahu tohoto procesu však nelze zcela vyloučit drobné komplikace. Prosíme proto zákazníky o trpělivost v případě, že se s nějakým problémem setkají,“ dodává František Mikoška.

Reakce na vývoj na trhu

Trh s elektronikou a domácími spotřebiči prochází dynamickým obdobím, které je poháněno rychlým technologickým vývojem a změnami v nákupním chování spotřebitelů. Spojení značek Electro World a DATART je proto strategickou odpovědí na tyto výzvy s cílem zajistit dlouhodobou stabilitu a růst na trhu. „Jsme si vědomi neustálých výzev, kterým čelíme, a toho, že klíčem k úspěchu je flexibilita a schopnost rychle se přizpůsobit,“ říká František Mikoška.

Spojení přináší také významné synergie, které se projeví jak v oblasti nákladové efektivity, tak v rozšíření produktové nabídky a zkvalitnění zákaznického servisu. Využití sdílených zdrojů, sjednocení logistických procesů a optimalizace provozních nákladů umožní lepší reakci na aktuální potřeby trhu a nabídku ještě atraktivnějších produktů a služeb. Spojení pod značkami DATART v České republice a NAY na Slovensku otevírá nové příležitosti a poskytuje lepší hodnoty pro zákazníky, zaměstnance i investory.

„Věříme, že tato změna bude pozitivně přijata nejen našimi zákazníky, kterým přinese ještě pohodlnější a efektivnější nakupování, ale i našimi zaměstnanci, kteří se stávají součástí nové éry DATARTu,“ uzavírá František Mikoška, obchodně-marketingový ředitel DATART.

Více informací o změně se dozvíte zde