Alza je jako jediná napříč trhy oficiálním prodejcem chytrého prstenu Oura Ring. Zákazníkům ho doručí do druhého dne

Tisková zpráva: Největší český e-shop Alza.cz se nově stal exkluzivním oficiálním prodejcem chytrého prstenu Oura Ring v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. Zákazníci si ho tak nyní mohou, kromě oficiálního webu, pořídit na stránkách alza.cz. Alza nabídne kompletní sortiment jako prodejce a také stejné ceny. Společnost zákazníkům prsten i příslušenství doručí do druhého dne a klidně zdarma.

Jednička české e-commerce na svých stránkách alza.cz nabízí oblíbený chytrý prsten Oura Ring, který byl do této doby k seznání pouze na oficiálním webu oura.com, navíc s poměrně drahým poštovným. „Ceny prstenu Oura Ring na Alze budou stejné po přepočtu k aktuálnímu kurzu eura. Zákazník se nemusí bát, že se mu bude cena hýbat, protože Oura nenabízí ceny v korunách. Nejnovější model Oura Ring 4 tak zákazníci na Alze koupí od 9 990 Kč, jeho staršího sourozence Oura Ring Gen3 od 7 190 Kč. Na oficiálních stránkách navíc zákazníci zaplatí 15 € za doručení, v přepočtu tedy přibližně 375 Kč,“ upozorňuje PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská.

Alza prodává model Oura Ring 4 ve většině dostupných barevných provedeních i velikostech. Varianty předchozí generace budou k dispozici do vyprodání zásob. Dostupné jsou i speciální nabíječky na obě generace. „Naši zákazníci si mohou pořídit oblíbený Oura Ring 4 také na splátky bez navýšení se splácením na 10 měsíců s cenou od 999 korun za měsíc,“ upozorňuje Čeřovská.

Alza pro zákazníky připravila sadu na zkoušku

„Ještě před koupí samotného prstenu doporučujeme zákazníkům objednat si „sizing kit“, tedy sadu na zkoušku. Díky ní si vyzkouší několik dnů nosit maketu prstenu v různých velikostech a vyberou si tak tu správnou. Zákazníci tak předejdou tomu, že si zkazí radost z nového produktu kvůli nesprávným rozměrům prstenu a následným vracením a vyměňováním,“ vysvětluje Eliška Čeřovská a dodává, že sizing kit i samotný originální prsten Oura Ring bude Alza doručovat v režimu Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš již do druhého dne. „Zároveň pro zákazníky máme doruční zdarma na obě generace, a to do konce května. Zákazníci, kteří mají členství AlzaPlus+ nebudou platit za doručení ani v dalších měsících,“ uzavírá Čeřovská.

Oura Ring je ideální pro sledování zdraví i míry stresu

Prsten je skvělou alternativou k chytrým hodinkám a je vhodný pro kohokoliv, kdo se zajímá o své zdraví, zdravý životní styl nebo chce poznat, jak funguje jeho tělo. Zajímavou funkcí je také Women Health, která umí sledovat těhotenství nositelky prstenu, předpovídat periodu a další. Samotný Oura Ring slouží ke sběru informací, to klíčové se odehrává v aplikaci. A právě Oura je oproti konkurenci nejpropracovanější díky dlouholetému výzkumu a vývoji vycházejícím ze severské tradice a stylu života. Jde již o 4. generaci, a tak nabízí zákazníkům vyladěnou přesnost algoritmů a zobrazovaných údajů, včetně kvalitních a přesných senzorů.

Chytrý prsten Oura Ring 4 lze zakoupit zde