Změní Apple „pravidla hry“? Předobjednávky iPhonů 16 mají začít dřív než obvykle

Pondělním rozeslání pozvánek na zářijovou Keynote Apple svět poměrně značně překvapil. To proto, že prakticky všechny zdroje počítaly s termínem konání 10. září a tedy rozesláním pozvánek v úterý 27. srpna. Keynote se však nakonec uskuteční o den dříve, tedy netradičně v pondělí 9. září. Tím však pomyslné porušování tradic ze strany Applu nekončí. Podle německého technologického portálu Macerkopf se totiž chystá kalifornský gigant posunout i start předobjednávek iPhonů.

Ačkoliv startujé předobjednávky nových iPhonů zpravidla v pátek tentýž týden, co jsou představen, maximálně pak o týden později, letos tomu má být údajně jinak. Konkrétně mají objednávky na iPhony odstartovat již ve čtvrtek 12. září, avšak s tím, že start prodejů proběhne klasicky následující pátek – v tomto případě 20. září. Co přesně by mohlo Apple k dřívějšímu startu předobjednávek vést nicméně můžeme v tuto chvíli jen hádat, stejně jako můžeme polemizovat nad tím, zda jsou tyto informace vůbec pravdivé. Macerkopf se sice v minulosti párkrát svými informacemi trefil přímo do černého, zapsal však už i pár neúspěchů.