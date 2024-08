Apple připravuje zaměstnance na prodej nových iPhonů, bohužel se vše točí okolo….

Apple naplánoval krátce poté, co proběhne představení nových iPhonů a dalších novinek schůzku pro všechny zaměstnance Apple Store prodejen. Již tradičně se na této schůzce, která se má konat buď 12. nebo 13. září večer v závislosti na zemi ve které se prodejny nachází, dozví zaměstnanci jak a co především prezentovat u chystaných novinek. Apple již nyní začal zaměstnance školit na to, aby dokázal ico nejlépe prezentovat Apple Intelligence a stejně jako jsem uvedl v článku iPhone 16 Pro a další podzimní novinky: Je vůbec na co se těšit?, bude právě AI tím největším tahákem, na který chce Apple upozornit při prodeji nových iPhonů.

Informace o školení přinesl Mark Gurman z Bloombergu a není důvod jim nevěřit a t onejen kvůli tomu, že se jedná právě o Gurmana, ale zejména kvůli tomu, že Apple podobná školení pořádá každý rok při představení novinek a také při změnách strategie prodeje. Bohužel se však zdá, že se letos skutečně vše, co Apple nabídne, bude motat okolo Apple AI, kterou si v ČR pravděpodobně neužijeme, případně pouze na zařízeních se systémem macOS a navíc, abyste ji plně využili, musíte mít veškerou komunikaci ve svém Macu v angličtině.