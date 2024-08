iPhone 16 Pro a další podzimní novinky: Je vůbec na co se těšit?

Ve světě okolo produktů Apple se pohybuju už více než 15 let a za tu dobu jsem zažil příchod těch zajímavějších i těch méně zajímavých produktů. Letos se má světu představit iPhone 16 Pro, iPhone 16 a zřejmě uvidíme i nějaká ta nová sluchátka v podání AirPods. Na další akci, která by měla následovat po představení iPhonů, se pak setkáme s Macy, které budou vybaveny procesorem M4. Abych řekl pravdu, osobně se těším právě na ty em čtyřky, protože mám zálusk na Mac mini s tímto procesorem a doufám, že jej Apple skutečně představí a bude vypadat velikostně podobně, jako Apple TV.

Otázka je, zda má význam se nějak extra těšit na představení nových iPhonů. Pro spoustu lidí, často škarohlídů, se totiž iPhone nezměnil od iPhone 12 a za poslední tři generace nepřinesl nic zásadně nového. Do jisté míry to je i není pravda a Apple pro mě osobně vždy s každou generací dokázal, že lze již tak dokonalý telefon něčím vylepšit a udělat jej ještě lepší. V posledních letech se však často stávalo, že Apple začal míchat dohromady hrušky s jabkama a tak to dopadlo tak, že během prezentace nového telefonu se prezentovaly funkce nového iOS a běžný člověk si často ani neuvědomil, co z toho je funkce telefonu a co přinese iOS 18 i do řady předcházejících generací. Obávám se, že letos to bude ještě mnohem silnější než kdy dřív a Apple bude chtít co nejlépe odprezentovat Apple Intelligence, tedy vlastní AI na novém iPhone. Ostatně, právě iPhone 16 Pro, iPhone 16 a stávající iPhone 15 Pro jsou ty jediné, které budou Apple Intelligence podporovat.

Pokud žijete v Americe, mluvíte anglicky a všechny maily, zprávy a poznámky máte v angličtině, pak věřím, že pro spoustu lidí může být právě AI od Applu silnou motivací k tomu, aby přešli ze starších strojů právě na jeden ze tří výše zmíněných. Pro nás, kteří sice mluví anglicky, ale maily, zprávy a poznámky mají v češtině, je AI od Applu tak nějak na dvě věci, a to i kdyby ji bylo možné v ČR nějakým způsobem nakonec přece jen aktivovat, což zatím nevypadá. Osobně si tak myslím, že Apple skutečně ukáže nové telefony, které nepřinesou nic zásadního kromě tlačítka pro focení, nových barviček a rychlejšího nabíjení nebo pětinásobného zoomu do menšího Pro modelu a aby zahladil to, jak málo inovací se objeví, budeme se mít možnost dívat na opětovné propojení funkcí iOS 18 a nových telefonů, tentokrát ještě s přídavkem funkcí Apple AI.

Doufám, že Apple představí skutečně zajímavou generaci AirPods, která přinese něco nového a reálně využitelného. AirPods mám v uších den co den a aktuálně používám nejnovější generaci AirPods Pro, ale rád ji vyměním za něco novějšího a zajímavějšího. Na co se snad těším nejvíc je, že by k novým telefonům s podporou rychlejšího nabíjení mohla být dostupná také nová nabíječka, a to jak v podobě nové generace MagSafe nabíječky, tak i v podobě adaptéru do kterého zastrčíte ať už MagSafe nabíječku nebo klasické USB-C. Uvidíme tedy, co si pro nás nakonec Apple přichystá, ale sám se mnohem víc těším na nějaké ty drobné doplňky a na Macy, než na novou generaci iPhonů, která bude samozřejmě letošnímu roku vévodit.