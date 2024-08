Nová produktová řada na obzoru? Apple vyvíjí hned několik typů chytrých prstenů!

Co se nejrůznějších patentových přihlášek týče, cupertinská společnost se očividně rozhodně nehodlá zbytečně držet zpátky. Zatímco u některých patentů je již na první pohled jen velmi málo pravděpodobné, že bychom se dočkali jejich realizace. U jiných to zase naopak vypadá, že otázka nezní zda, ale kdy se patent realizuje. Do této kategorie spadají i patenty, související s možnými budoucími chytrými prsteny z dílny společnosti Apple.

Patentových přihlášek na prsteny Apple jsme viděli už poměrně dost, řada z nich byla schválena a ta nejnovější patří k těm rozsáhlejším. Mezi zajímavé prvky zde patří podpora Siri a popis způsobu nošení více prstenů, stejně jako třeba uspořádání bezdrátového nabíjení mezi prsteny. V patentových přihláškách jsou dále zmíněny například možnosti monitorování zdraví a fyzické aktivity, možnost využití pro headsety typu Vision Pro nebo třeba možnost využití coby vstupní zařízení pro jiné Apple produkty. Tyto možnosti figurují i ve zmíněné nejnovější patentové přihlášce. Prsten může podle této přihlášky obsahovat „obvody pro komunikaci v blízkém poli pro emulaci značek pro komunikaci v blízkém poli na základě biometrických údajů a/nebo pro zaznamenávání činností souvisejících se zdravím, jako je například příjem léků“. V prstenu by mohla být také zabudována jednotka pro detekci gest. Údaje o pohybu z prvního zařízení mohou být použity k určení směru pohledu na druhé zařízení, takže vstupy z prstenu mohou být směrovány na druhé zařízení. Mapa umístění různých zařízení, která lze ovládat pomocí kroužkového zařízení, může být vytvořena pomocí kombinace ukazovacího vstupu, hlasového vstupu, vstupu pohledem a/nebo dotykového vstupu.

Oproti dřívějším patentům si v tomto připadě můžeme všimnout také zmínky o mikrofonu s možností podpory Siri, figuruje zde například také zmínka o reproduktoru. Vše napovídá tomu, že by Apple mohl v dohledné budoucnosti přijít hned s několika různými typy chytrých prstenů, přičemž každý typ by nabízel jiné funkce i jiné hardwarové vybavení. Různé typy prstenů bude podle dostupných informací navíc možné kombinovat.