Hozená rukavice Applu? Nový chytrý prsten Samsungu má fungovat i s iPhony

Nedávno odhalený chytrý prsten Galaxy Ring z dílny Samsungu sloužící mimo jiné pro sledování fyzické aktivity uživatelů se jeví ze strany jihokorejského giganta jako trefa do černého. Samsung má být totiž podle prvotních reakcí trhu přesvědčen o tom, že se bude novinka prodávat jako na běžícím páse, kvůli čemuž nyní navýšil i její výrobu o dobrých 150 %. A dost možná ani tyto objemy nebudou stačit. O tyto prsteny se totiž začínají zajímat i jablíčkáři, pro které Apple nic podobného zatím nenabízí.

Ačkoliv například Apple Watch si s Androidem nespárujete, přestože by ze strany majitelů androidích telefonů o podobnou věc zájem byl, u Galaxy Ring tomu má být naopak. Novináři Avimu Greengartovi měli totiž lidé ze Samsungu říci, že se s podporou iOS počítá, byť nemusí dorazit hned se startem prodejů. I kdyby však dorazila později, ve výsledku by to pro jablíčkáře znamenalo velmi zajímavou možnost, jak si chytrý prsten vyzkoušet. Ostatně, právě svět chytrých prstenů se v poslední době stává pro čím dál tím víc lidí atraktivnější a 400 dolarů za Galaxy Ring pro ně tedy dost možná nebude žádný problém zaplatit. Vše ale samozřejmě ukáže v tomto směru až čas. Přeci jen, dokud nebude podpora skutečně k dispozici, jsou všechny podobné vize jen v rovině spekulací. Pokud se ale zprávy o podpoře naplní, dost možná se bude jednat pro Apple o pořádnou výzvu a impulz dostat na trh vlastní chytrý prsten co možná nejdříve.