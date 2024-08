Skvěle hodnocená hororovka The Callisto Protocol je nyní ke stažení zdarma!

Po několikatýdenním půstu, kdy Epic Games Store rozdával v rámci svých týdenních bezplatných akcí zdarma jen horší, nebo lépe řečeno méně známé hry, tu máme opět pořádnou pecku, která rozhodně stojí za zařazení do vaší herní knihovny. Ode dnešní 17. hodiny je totiž k dispozici parádní hra The Callisto Protocol s tím, že si ji můžete přidat do svého účtu navždy až do příštího čtvrtka do 16:59:59. Jinými slovy, hru si nyní ani nemusíte instalovat, ale jen z obchodu „vzít“ do vašeho Epic Games Store účtu. A že je rozhodně o co stát.

The Callisto Protocol je hororová survival hra vyvinutá studiem Striking Distance Studios, která byla vydána v roce 2022. Hráč se ocitá v kůži Jacoba Leeho, vězně na měsíci Callisto, jedné z Jupiterových oběžnic, kde se musí vypořádat s nebezpečnými mutacemi a hrůzami. Hra klade velký důraz na temnou atmosféru a klaustrofobní prostředí, které hráče udržuje v neustálém napětí. Díky detailní grafice a zvukovému designu se hra řadí mezi vizuálně působivé tituly. Soubojový systém kombinuje střelbu a boj zblízka, což vytváří intenzivní zážitek. Hráč musí nejen bojovat s hrůznými protivníky, ale také řešit různé hádanky a hledat zdroje, aby přežil. Hra se silně inspiruje legendární sérií Dead Space, což není náhoda, protože za jejím vývojem stojí tvůrci původního Dead Space. Navzdory smíšeným recenzím se The Callisto Protocol podařilo oslovit fanoušky hororového žánru. Hra nabízí intenzivní atmosféru a napětí, které si získá hráče, kteří hledají hororové zážitky. S každým krokem v temných chodbách Callista se hráči budou cítit, jako by jejich život visel na vlásku.

Jak už je sice u Epic Games Store zvykem, hra je opět jen pro Windows PC, nicméně máte-li možnosti si na klasickém počítači tento titul zahrát, určitě neváhejte. Jedná se totiž o pořádnou porci zábavy, která zdarma rozhodně přijde vhod.

Hru The Callisto Protocol můžete zdarma získat zde