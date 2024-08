Recenze batohu Tigernu T-B9007B: Praktičnost na prvním místě

V dnešní recenzi se podíváme na další batoh z dílny Tigernu. Konkrétně se mi do rukou dostal model Tigernu T-B9007B, který má rozhodně co nabídnout. Pojďme se na něj tedy podívat blíže.

Technické specifikace, zpracování a design

Taktický batoh Tigernu T-B9007B je prostornou brašnou, do které se vejde vše potřebné. Nabízí spoustu místa uvnitř, o čemž ostatně svědčí i fakt, že se do něj vejde třeba i notebook až do velikosti 17“. Díky velkému množství kapes, přihrádek a praktických detailů si budete moci v batohu uspořádat vše přesně podle vašich preferencí. Dalším pozitivem je pak jeho odolnost, která je vzhledem k tomu, že se typově jedná o vojenský batoh, opravdu vysoká.

Batoh je navržen tak, aby poskytoval velký prostor pro všechny vaše nástroje, předměty a doplňky. Jak již zaznělo výše, v zadní kapse je prostor pro notebook do úhlopříčky 17“, který lze bezpečně upevnit popruhem na suchý zip, čímž si 100% zajistíte, že se vám v batohu nebude počítač hýbat. Kromě notebooku sem snadno umístíte tablet, myš, nabíječku a další příslušenství. Prostřední kapsa je pak určena primárně pro oblečení, hygienické potřeby nebo menší věci, zatímco přední kapsy nabízejí rychlý přístup k často používaným věcem.

Přestože je batoh velký, zůstává příjemně lehký a praktický. Boční popruhy umožňují připevnění dalších věcí, jako je karimatka nebo láhev s vodou. Povrch batohu, který je tvořen nylonem 600D, je voděodolný a zadní část je měkce polstrovaná, což zpříjemňuje nošení i těžších nákladů. Navíc je zajištěno kvalitní odvětrávání, takže se vám při nošení nebudou potit záda. Pokud vás pak zajímají přesné rozměry batohu, ty jsou 32 x 20 x 47 cm při 1,07 kg v prázdném stavu. A vzhledem k tomu, že je batoh dostupný jak v černé, tak i zelené variantě, svého favorita si vybere snad každý.

Testování

Pokud jste fanoušky armádních nebo chcete-li taktických outdoorových batohů, myslím si, že B9007B od Tigernu vám padne do oka. A to nejen svým vzhledem. Díky opravdu velkorysému množství kapes zde totiž máte zaručeno, že do batohu zvládnete vměstnat snad cokoliv, na co si jen vzpomenete. Nejenže není problém přenést kamkoliv notebook, tablet a podobné drobnosti, ale vzhledem k tomu, jak velký batoh je a zároveň kolik kapes nabízí, nebudete mít problém se do něj sbalit klidně i na několikadenní výlet, popřípadě jej využít coby příruční zavazadlo do letadla. Třeba levný Ryanair doporučuje zavazadla o velikosti 42x20x30 cm, takže nějaký ten centimetřík navíc zde bez problému projde.

Co se týče pohodlí, na to si při nošení stěžovat opravdu nejde. Jak záda, tak i popruhy jsou polstrovány opravdu kvalitně a tak se není třeba jakkoliv obávat toho, že by vás batoh třeba i při větším zatížení tlačil. A že vím, o čem mluvím. Ušel jsem s ním na zádech pěkných pár desítek kilometrů v rámci letního testování a tlačení se absolutně nedostavilo. Jasně, v horkém počasí se vám pod nám záda trochu zapotí, ale taktéž se nejedná díky vcelku chytře vymyšlenému systému odvětrávání o žádnou hrůzu.

Resumé

Batoh T-B9007B je dalším povedeným kouskem z dílny Tigernu, který se mi dostal do rukou. Vzhledově je opravdu pěkný, co se týče vybavenosti kapsami opravdu bohatý. Pokud je tedy přesně tohle váš styl, jeho koupí rozhodně nešlápnete vedle. Vzhledem k jeho vnitřnímu místu totiž rozhodně na přenášení či převážení věcí poslouží dokonale.

Batoh Tigernu T-B9007B lze zakoupit zde