Jak v novějších verzích macOS používat MacBook s externím monitorem a zavřeným víkem

Externí monitory se mezi uživateli těší velké oblibě, a to z mnoha různých důvodů. Zatímco ve většině případů uživatelé pracují jak s monitorem Macu či MacBooku, tak i s externím monitorem, mohou nastat chvíle, kdy budete chtít používat MacBook výhradně s externím monitorem – tedy se zavřeným víkem. Jak na to? V novějších verzích operačního systému macOS se to může na první pohled zdát neproveditelné.

Potřebujete více prostoru na obrazovce a chcete, aby váš MacBook fungoval jako stolní počítač? Režim clamshell je pro vás ideálním řešením. Tento režim umožňuje používat MacBook se zavřeným víkem a externím monitorem. V tomto článku vám krok za krokem ukážeme, jak na to – řešení spočívá v takzvaném clamshell režimu, jehož aktivace je ale v novějších verzích macOS o něco složitější, nikoliv však nemožná.

Co je to režim clamshell?

Clamshell mode, neboli režim zavřeného víka, je funkce, která umožňuje používat MacBook jako stolní počítač pouze s externím monitorem. Připojíte externí monitor, zavřete víko a pracujete pouze s externím displejem. To je ideální pro ty, kteří potřebují větší pracovní plochu nebo chtějí ušetřit místo na stole.

Proč používat režim clamshell?

Více prostoru na obrazovce: Externí monitor nabízí obvykle větší úhlopříčku a vyšší rozlišení než displej MacBooku.

Externí monitor nabízí obvykle větší úhlopříčku a vyšší rozlišení než displej MacBooku. Stabilita: Při práci s externím monitorem se nemusíte starat o úhel pohledu nebo případné zavření víka.

Při práci s externím monitorem se nemusíte starat o úhel pohledu nebo případné zavření víka. Ochrana displeje: Zavřením víka chráníte displej MacBooku před poškrábáním nebo jiným poškozením.

Co budete potřebovat

MacBook: Jakýkoli model MacBooku s operačním systémem macOS.

Jakýkoli model MacBooku s operačním systémem macOS. Externí monitor: S odpovídajícími vstupy (HDMI, Thunderbolt, DisplayPort).

S odpovídajícími vstupy (HDMI, Thunderbolt, DisplayPort). Klávesnice a myš: Ideálně bezdrátové.

Ideálně bezdrátové. Napájecí adaptér: Síťový adaptér pro připojení MacBooku k elektrické síti.

pro připojení MacBooku k elektrické síti. Volitelně: Podstavec pro MacBook, který zlepšuje chlazení.

Jak používat MacBook se zavřeným víkem a externím monitorem

Připojení externího monitoru: Připojte monitor k MacBooku pomocí příslušného kabelu .

Připojte monitor k MacBooku pomocí . Spárování Bluetooth zařízení: Pokud používáte bezdrátovou klávesnici a myš, spárujte je s MacBookem.

Pokud používáte bezdrátovou klávesnici a myš, spárujte je s MacBookem. Zakázat automatické uspání: V Nastavení systému -> Baterie -> Volby zaškrtněte Zakázat automatické uspání při napájení z adaptéru, když je monitor vypnutý .

V zaškrtněte . Rozpoznat monitory: V Nastavení systému -> Monitory stiskněte a podržte Option (Alt) a klikněte na Rozpoznat monitory .

V stiskněte a podržte Option (Alt) a klikněte na . Zavření víka: Po úspěšném rozpoznání monitoru můžete zavřít víko MacBooku.

Tipy pro efektivnější práci

Chlazení: Pro lepší chlazení MacBooku můžete použít stojánek.

Pro lepší chlazení MacBooku můžete použít stojánek. Rozlišení: Nastavte optimální rozlišení pro váš externí monitor.

Nastavte optimální rozlišení pro váš externí monitor. Uspořádání pracovní plochy: Využijte více ploch pro lepší organizaci oken.

Využijte více ploch pro lepší organizaci oken. Aktualizace systému: Ujistěte se, že máte nainstalovanou nejnovější verzi macOS.

Režim clamshell nabízí flexibilitu a pohodlí při práci s MacBookem. Díky němu můžete proměnit svůj notebook v výkonný desktop a využívat výhod většího displeje.

