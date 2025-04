Berte, dokud jsou! Na MP.cz máte nyní poslední šanci získat MacBook a iPhone za akční ceny

Komerční sdělení: Že jsou iPhony a Macy drahé? Ale kdepak! Jsou i cesty, pomocí kterých se k nim dá dostat za opravdu super podmínek. Jednou z nich je i možnost pronájmu, kterou nově nabízí přední obchod Mobil Pohotovost. Princip služby je přitom naprosto jednoduchý. Telefon si od obchodu jednoduše na dva roky pronajmete s tím, že mu budete měsíčně platit předplatné stejně, jako platíte třeba za iCloud, Netflix nebo Xbox Game Pass Ultimate, s tím, že za dva roky telefon vrátíte, nebo se rozhodnete v předplácení pokračovat a v takovém případě vám Mobil Pohotovost poskytne nový model.

Výhoda této služby? Měsíční předplatné je nastaveno tak, abyste za dva roky předplácení zaplatili jen to, co daný telefon ztratí na své hodnotě. Jinými slovy, pokud byste si jej nyní koupili za plnou cenu a za 2 roky jej prodali, jeho hodnota klesne přesně o tolik, kolik zaplatíte na předplatném za dva roky. Vlastnit daný produkt tedy ve výsledku nemá moc smysl – tím spíš, když je jednou z výhod pronájmu třeba i to, že v případě reklamace vám Mobil Pohotovost poskytne náhradní zařízení a vy díky tomu nebudete takříkajíc „vyřazeni“ ze světa.

Protože Mobil Pohotovost své nové službě opravdu věří a zároveň by ji ráda představila co nejvíce zákazníkům, první stovky kusů iPhonů a Maců určených pro předplatné nabízí za zvýhodněnou cenu. Háček je však v tom, že se skladové zásoby těchto produktů rychle ztenčují a jakmile se vyčerpají, předplatné zdraží. Máte-li tedy o využití této služby zájem, není na co čekat. V době psaní článku totiž zbývalo za zvýhodněné předplatné 429 Kč měsíčně už jen něco kolem 200 McacBooků Air M4, méně než 90 MacBooků Pro M4 za 699 Kč, kolem 60 iPhonů 16 Pro 128 GB za 749 Kč a méně než 200 iPhonů 16 Pro 256 GB za 849 Kč. Určitě tedy neotálejte, nevyplatí se to!

