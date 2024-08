Co si jablíčkáři nejvíce přejí od iPhonů 16? Výsledky průzkumu překvapí

iPhony 16 (Pro) se nezadržitelně blíží a mnozí jablíčkáři už nyní ví, že na ně přejdou. Čerstvý průzkum analytické společnosti SellCell pak nyní ukázal, na co se mnozí z nich nejvíce těší, respektive co je vede k přechodu. A výsledek je opravdu překvapivý.

Průzkumu se účastnilo 2000 majitelů iPhonů v USA (1000 mužů a 1000 žen), přičemž 61,9 % respondentů odpovědělo, že se na iPhone 16 či 16 Pro chystá přejít. Co se pak týče důvodu koupě nového iPhonu, 30,9 % vnímá pořízení iPhonu 16 (Pro) jako výhodný skrz to, že budou schopni se za dobrou cenu zbavit svého staršího iPhonu, zejména pak řady 15 (Pro). Daleko zajímavější je však druhá nejčastější odpověď. 26,8 % respondentů bude na iPhone 16 Pro přecházet kvůli menšímu přehřívání, které by měly nové iPhony podle dosavadních úniků přinést.

Apple Intelligence táhne, velký displej jakbysmet

Zatímco v našich luzích a hájích nechává jablíčkáře Apple Intelligence zatím chladné, jelikož v EU k dispozici alespoň prozatím nebude, pro americké jablíčkáře se jedná o pořádný tahák. Svědčí o tom minimálně fakt, že 82,1 % dotázaných nemá prý sebemenší problém počkat na spuštění Apple Intelligence na iPhonech klidně i měsíc po vydání iPhonů. Pro zbylých zhruba 18 % by nicméně toto čekání již bylo docela nepříjemné.

Pokud vás pak zajímá, jak přistupují američtí jablíčkáři k velikosti displejů, z průzkumu se dozvídáme, že 62,1 % mužů si plánuje pořídit iPhone 16 Pro Max, zatímco v případě žen je to i vzhledem k jejich menších rukám jen 47,8 %. Právě obavy z horší manipulace s telefonem pak některé respondentky uvedly i jako důvod, proč pro ně nemá větší iPhone smysl a raději tak sáhnou po standardních velikostech.