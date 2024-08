Přes aplikace Microsoftu lze špehovat uživatele Maců!

Microsoft nezažívá v poslední době zrovna radostné chvíle. Poté, co byl nedávno terčem kritiky (byť neprávem) za to, že výpadek jeho systémů zapříčinil krátkodobý kolaps IT světa, totiž musí nyní řešit další patálii. Bezpečnostní experti z Cisco Talos totiž upozornili na to, že přes aplikace Microsoftu pro macOS v čele s Microsoft Outlook či Teams mohou být jablíčkáři odposloucháváni a sledováni hackery.

Jelikož Microsoft v tuto chvíli pracuje na opravě, nemohli být bezpečnostní experti zcela konkrétní, aby tím nepomohli hackerům k případnému zvýšení své aktivity – a to i přesto, že samotné CIsco považuje chybu za relativně málo rizikovou, jelikož je její reprodukce poměrně složitá. Víme však, že zranitelnost v aplikacích mohla v krajním případě umožnit hackerovi získat přístup k mikrofonu a kameře Macu bez souhlasu uživatele. Ve výsledku tak mohli útočníci poslouchat zvukový záznam z mikrofonu, potažmo sledovat obraz z kamery, čímž se mohli dostat k citlivým informacím. Microsoft sice již začal celou záležitost řešit, jelikož už stihl vydat updaty pro Teams či OneNote, nicméně například Excel, PowerPoint, Word či Outlook na opravu ještě čekají. Nezbývá tedy než doufat, že vše dokáže Microsoft zprocesovat co nejdříve a využívání Maců s těmito aplikacemi se opět stane 100% bezpečné.