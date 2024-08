Apple to myslí se stolním robotem vážně! Už pro něj má i výrobce

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple zintenzivňuje vývoj svého prvního robotického produktu pro domácnost s cílem dostat jej na pulty obchodů v roce 2026. Jednat by se konkrétně mělo o speciální robotické rameno s displejem ve stylu iPadu na jeho konci, který by se za vámi měl otáčet ve snaze usnadnit vám ovládání chytré domácnosti či médii, používání FaceTime hovorů a tak podobně. A jak se nyní podle tchajwanského listu United Daily News zdá, Apple to myslí s novinkou opravdu vážně. Nyní má totiž již finišovat i s výběrem dodavatele.

Podle nových informací se Apple na vývoji řady komponent a jejich následné výrobě domluvil s čínskou společnosti Hongzhun, která spadá pod jeho dlouholetého výrobního partnera Foxconn. Právě s ohledem na blízké vztahy Applu a Foxconnu tak toto nové propojení absolutně nepřekvapí. Dohoda má být již víceméně hotová, čemuž odpovídá i nedávné prohlášení vedení Hingzhunu na výroční schůzi s akcionáři, kde prozradilo plánované velké investice do nových technologií v čele s robotikou a AI. Právě na těchto dvou věcech má přitom Apple svého robota „stavět“, jelikož se má jednat o zařízení spoléhající z velké části na umělou inteligenci a Siri.

Jakékoliv bližší informace jsou vzhledem k tomu, že se stále jedná o relativně vzdálený produkt, zahaleny tajemstvími. Poměrně zajímavé je však to, že podle zdrojů renomovaných leakerů a novinářů v čele s Markem Gurmanem z Bloombergu by se nemělo jednat o zařízení s nesmyslnou cenovkou, ba právě naopak. Stát by totiž mělo něco kolem 1000 dolarů, tedy asi 30 000 Kč. Za 999 dolarů se totiž prodává třeba i iPhone 15 Pro v základní konfiguraci, který u nás vychází právě na necelých 30 000 Kč, tedy alespoň v případě Apple Online Storu.