Ve výrobním závodu BMW začal pracovat první humanoidní robot

BMW Group poprvé zkoumá využití humanoidních robotů ve výrobě. Během několikatýdenního zkušebního provozu v továrně BMW Group ve Spartanburgu nejnovější humanoidní robot Figure 02 od kalifornské společnosti Figure úspěšně vkládal plechové díly podvozku do specifických držáků, které byly následně smontovány. Pro provedení tohoto výrobního kroku musí být robot obzvláště obratný.

Použití robota může zároveň ušetřit zaměstnance od fyzicky nepohodlných a namáhavých úkonů. BMW Group nyní společně se společností Figure testuje a vyhodnocuje, jak lze humanoidní roboty bezpečně používat při výrobě automobilů. Toto video zobrazuje zkušební provoz v karosárně v závodě BMW Group ve Spartanburgu. „Vývoj v oblasti robotiky je velmi slibný. Díky počátečnímu zkušebnímu provozu nyní zjišťujeme možné uplatnění humanoidních robotů ve výrobě. Chceme tuto technologii podporovat od vývoje až po industrializaci,“ říká Milan Nedeljković, člen představenstva BMW AG odpovědný za výrobu.

S BMW iFACTORY, která představuje vizí výroby budoucnosti, BMW Group neustále zkouší nové technologie. Hlavními prvky této vize jsou efektivita, digitalizace a udržitelnost. Během zkušebního provozu získala BMW Group cenné poznatky o požadavcích, které musí být splněny pro integraci víceúčelových robotů do stávajícího výrobního systému. Patří mezi ně i způsob komunikace humanoidních robotů se systémem v reálných podmínkách. Po prvním použití ve výrobě automobilů odborníci BMW Group a společnosti Figure spolupracují na přípravě humanoidního robota pro budoucí použití ve výrobě a pokračují ve vývoji robotů na základě získaných poznatků.

Figure 02 ztělesňuje nejnovější technologický pokrok v robotice. „Jsme nadšeni, že můžeme představit Figure 02, našeho humanoidního robota druhé generace, který nedávno úspěšně dokončil testování v továrně BMW Group ve Spartanburgu. Figure 02 představuje významný technický pokrok, díky němuž robot dokáže zcela samostatně vykonávat širokou škálu složitých úkolů,“ říká Brett Adcock, zakladatel a generální ředitel společnosti Figure.

Podle kalifornské společnosti je Figure 02 nejpokročilejší humanoidní robot na světě, který je v současné době na trhu k dispozici. Kombinace schopnosti chůze a pokročilé obratnosti znamená, že je ideální pro použití v oblastech s fyzicky náročnými, nebezpečnými nebo opakujícími se procesy. Tím zlepšuje ergonomii a bezpečnost spolupracovníků. Figure 02 se může pochlubit třikrát vyšším výpočetním výkonem než jeho předchůdce, vylepšenou hlasovou komunikací, lepšími kamerami, mikrofony a senzory, vysoce výkonnou baterií a pažemi čtvrté generace o velikosti lidských rukou s 16 stupni volnosti na ruku a silou odpovídající síle člověka.

Robot je schopen zcela autonomně vykonávat činnosti podobné lidským, a to s využitím obou rukou, kdy je potřeba různorodá a dynamická manipulace, komplikované uchopování a koordinace obou rukou ve vzájemné souhře. Je schopen umisťovat různé složité součásti s přesností měřenou v milimetrech a dokáže dynamicky chodit s využitím celkové efektivity konstrukce robota. V současné době nejsou v továrně BMW Group ve Spartanburgu žádní roboti Figure AI a ani není stanoven přesný časový plán, podle kterého by měly být roboti Figure do závodu nasazeni. BMW Group bude s firmou Figure na možnostech sbírání dat a tréninku robotů Figure 02 i nadále spolupracovat.