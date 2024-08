Apple Vision Pro měl původně vypadat úplně jinak!

O prvním AR/VR headsetu z dílny Applu ve formě Vision Pro je v poslední době slyšet spíš v negativním smyslu než tom pozitivním. To proto, že po raketovém startu prodejů v únoru, kdy se v technologickém světě nehovořilo prakticky o ničem jiném, zájem o tento produkt strmě opadl a nyní i přesto, že jej již Apple prodává na dalších trzích, na tom není Vision Pro o mnoho lépe. Některé zdroje dokonce hovoří o tom, že Apple nesplní ani své nejhorší vize prodejů a do konce roku se mu podaří prodat méně než 400 000 jednotek headsetu, což je v celosvětovém měřítku opravdu málo. Vše přitom mohlo být jinak, tedy alespoň podle skvěle informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu.

Gurman ve svém pravidelném nedělním newsletteru, ve kterém se věnuje primárně dění okolo Applu, právě na Vision Pro zabrousil. Řekl o něm konkrétně to, že od svých zdrojů nyní ví o tom, že verze, v jaké Vision Pro dorazil, není ani zdaleka to, o čem Apple dříve snil. Vize kalifornského giganta byla totiž daleko více blízká chytrým brýlím Meta Ra-Ban, díky čemuž by tak byl Apple schopen pracovat s AR/VR v brýlích designově velmi blízkým klasickým brýlím. To ale dnešní technologie neumožňují a proto měl Apple přistoupit na kompromis, kdy funkce, které si pro svůj AR/VR headset vysnil, implementoval do poměrně velkého a nápadného headsetu namísto klasického brýlového těla. Směr, kterým chce Apple do budoucna jít, je pak naprosto zřejmý – tedy snažit se funkce Vision Pro dostat do zařízení, které bude desingově připomínat brýle a které tedy bude možné nosit venku bez jakékoliv většího povyku. Zda se mu to podaří ale samozřejmě ukáže až čas.