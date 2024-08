Kingdom Come 2 odloženo!

Relativně nedávno oznámený druhý díl historického RPG zasazeného mimo jiné do okolí Kutné Hory Kingdom Come Deliverance 2 je odloženo! Přesto, že jej vývojáři slibovali na letošek, na svém oficiálním twitterovém účtu nyní oznámili, že vydání odkládají na 11. únor 2025. Pokud jste se tedy těšili, že si jej zahrajete naplno třeba už na Vánoce, máte bohužel smůlu. Na druhou stranu, v příštím roce by mělo vyjít i GTA 6, takže se s trochou nadsázky dá rok 2025 označit za herní superrok.

A message from Warhorse Studios! The official release date for #KCD2 is 11 February 2025.

It's a long wait, but we have a lot to show you between now and release, starting with:

⚔️ 20+ min gameplay showcase at #Gamescom2024

⚔️ Collectors Edition Reveal

⚔️ Previews from Press and… pic.twitter.com/YSJrxdZZZT

— Warhorse Studios (@WarhorseStudios) August 15, 2024