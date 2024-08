Apple pracuje na dvou nových verzích Vision Pro a také na chytrých brýlích

Apple pracuje na dvou nových verzích Vision Pro. Zatím co jedna má být levnější verze současné generace, ta druhá se již týká druhé generace Vision Pro. Kromě toho Apple také pracuje na chytrých brýlích. Informace přinesl Bloomberg, který tvrdí, že Apple chce mít na prodej současně dvě varianty Vision Pro, a to jak klasickou, tak i levnější verzi. Levnější verze by měla být dostupná příští rok a má nést název Apple Vision. Druhá generace Vision Pro pak pravděpodobně dorazí až v roce 2026. Kromě klasických headsetů Vision a Vision Pro však Apple také zkoumá zcela jinou kategorii, a to jsou chytré brýle. Chytré sluneční brýle aktuálně definuje společnost Meta a její Ray-Ban Meta Wayfarer.

Meta zažívá se svými brýlemi poměrně zajímavý úspěch a i v naší recenzi jsem je označil za nejchytřejší brýle na světě, které používám velmi často a i po měsících mě stále ještě baví. Apple by měl pojmenovat své chytré brýle jako Apple Glass, alespoň se to domnívá Bloomber a také dodává, že bohužel nemá žádné informace o tom, kdy by je měl Apple začít vyrábět nebo představit. Na rozdíl od Ray-Ban Meta však mají mít chytré brýle od Applu také displej, a to zřejmě ve stylu head-up displejů které všichni známe z automobilového průmyslu.

Apple má aktuálně za úkol přesvědčit lidi aby měli zájem o Vision Pro a zároveň osekat Vision Pro tak, aby dokázal nabízet levnou verzi Apple Vision, což je ovšem extrémně složité, protože Vision Pro jsou tak jedinečné a zajímavé zejména kvůli množství senzorů, čidel a kamer, které z nich dělají velmi dobré zařízení, o které však trh, možná i kvůli ceně nemá příliš velký zájem.