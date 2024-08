5 změn v Poznámkách v iOS 18, které vás potěší

Záznam zvuku s přepisem v reálném čase

S iOS 18 budete moci přímo v Poznámkách nahrávat zvuk a současně získávat jeho přepis v reálném čase. To znamená, že můžete nahrát schůzku, přednášku nebo rozhovor a okamžitě mít k dispozici textový záznam. Tento text si pak můžete upravit, vložit do jiných dokumentů nebo k němu přidat kontrolní seznam. Tato funkce bude nicméně zatím fungovat pouze na iPhonech 12 a novějších a podporovat bude pouze angličtinu – do budoucna by ale snad měla přibýt i podpora dalších jazyků.