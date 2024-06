iPadOS 18 Beta 2 přináší na iPady jedny z největších změn v jejich dosavadní historii

To, co Apple relativně nedávno oznámil, se ve 2. betě iPadOS 18 stává skutečností. Řeč je konkrétně o softwarových změnách, které vyžaduje Evropská unie na svém území v rámci nového zákona o digitálních trzích, který zde vstoupil v platnost teprve nedávno. Co to pro majitele iPadů znamená? Například to, že na své tablety brzy nainstalují aplikace i u jiných zdrojů než je App Store.

Fotogalerie iPadOS 18 12 iPadOS 18 10 iPadOS 18 11 iPadOS 18 9 iPadOS 18 8 iPadOS 18 7 iPadOS 18 6 iPadOS 18 5 iPadOS 18 4 iPadOS 18 3 iPadOS 18 2 iPadOS 18 1 Vstoupit do galerie

„Změny pro aplikace v Evropské unii (EU), které jsou v současné době k dispozici uživatelům iOS ve 27 členských zemích EU, lze nyní testovat v systému iPadOS 18 beta 2 pomocí aplikace Xcode 16 beta 2. Také Dodatek o oprávnění pro engine webového prohlížeče pro aplikace v EU a Dodatek o oprávnění pro vestavěný engine prohlížeče pro aplikace v EU nyní zahrnují iPadOS. Pokud jste již některý z těchto dodatků uzavřeli, nezapomeňte podepsat aktualizované podmínky,“ stojí nově konkrétně na vývojářském portále Applu. Jedná se tedy ve výsledku o totéž, s čím přišel Apple nedávno do iOS 18. I iPady se tedy s příchodem iPadOS 18 otřesou v základech a na území EU změní de facto od základu.