P5edplatné Apple Intelligence nebude vůbec levná záležitost, stát bude desítky dolarů měsíčně!

Společnost Apple podle nejnovějších informací plánuje proměnit některé funkce své umělé inteligence Apple Intelligence ve zpoplatněné předplatné služby. Podle některých analytiků by si za tuto výsadu uživatelé mohli připlatit až 20 dolarů měsíčně.

I když bude služba Apple Intelligence zpočátku zdarma, dlouhodobým plánem společnosti je podle Marka Gurmana ze společnost Bloomberg spuštění služby typu „Apple Intelligence+“. Ta by uživatelům nabídla rozšířené funkce, za které by si platili měsíční poplatky podobně jako u iCloud+.

Analytik Neil Shah ze společnosti Counterpoint Research se domnívá, že Apple by mohl tyto funkce nabídnout jako součást upraveného předplatného Apple One a odhaduje, že další poplatek by mohl činit 10 až 20 dolarů. Apple One v současnosti nabízí přístup k různým službám Apple, jako je Apple Music, Apple TV+, Apple Fitness+, navýšené úložiště v cloudu a další. Podle Bena Wooda, šéfa výzkumu společnosti CCS Insight, má Apple možnost spustit balíček předplatného s různými službami za jednu cenu, podobně jako nová úroveň Apple One.

V červnovém čtvrtletí zaznamenal Apple výrazný nárůst příjmů ze služeb na 24,2 miliardy dolarů oproti 21,2 miliardě dolarů v uplynulé roce. Analytici se domnívají, že proměna vlastních funkcí umělé inteligence v další zdroj příjmů ze služeb by mohla Apple kompenzovat pomalejší tempo hardwarových aktualizací a také umožnit společnosti přenést vysoké náklady na investice do umělé inteligence na zákazníky.

Apple údajně začal stavět vlastní AI servery využívající čip M2 Ultra a vyvíjí vlastní procesor pro AI servery s využitím 3nm procesu TSMC pro použití již v roce 2025, což by mohlo zlepšit výkon jeho datových center a budoucích nástrojů AI, které spoléhají na cloud. Podle analytika Apple Ming-Chi Kua plánuje Apple v roce 2024 investovat několik miliard do hardwaru na podporu vývoje umělé inteligence. Kuo očekává, že Apple vynaloží v roce 2023 nejméně 620 milionů dolarů na servery a v roce 2024 4,75 miliardy dolarů na servery.