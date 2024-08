Apple Intelligence přece jen do EU dorazí, ale pouze na jednom typu zařízení!

Největší novinkou, kterou Apple na letošním WWDC představil a která bude součástí všech hlavních operačních systémů vydaných letos na podzim je bezesporu Apple Intelligence. Vlastní umělá inteligence od Applu dorazí v USA na iPhone, iPad a Mac. Bohužel v EU máme smůlu, a to bez ohledu na to, v jakém z členských států EU žijeme nebo jak nastavíme naše zařízení. Apple zkrátka musí AI v EU blokovat kvůli legislativním záležitostem. JE skutečně jedno, jaký jazyk budete na svém iPhone používat, Apple AI vám zkrátka nepoběží, pokud jste v EU. Nyní se však zdá, že pro nás všechny žijící v EU přece jen svitlo světýlky naděje, i když zatím pouze velmi omezené.

V poznámkách k vydání vývojářských bet nových systémů se totiž píše u iOS 18 a iPadOS 18 následující: „Apple Intelligence je k dispozici na iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. Apple Intelligence není v současné době k dispozici v EU ani v Číně“ Ovšem v poznámce pro macOS Sequia se píše: „Apple Intelligence je k dispozici na počítačích Mac s M1 a novějšími. Apple Intelligence není v současné době k dispozici v Číně.“ V této poznámce je EU vynechána a rozdíl mezi oběma poznámkami je zřejmý. Zatím co na iOS a iPad nedorazí Apple Intelligence ani v Číně ani v EU, v případě Macu se mluví jen o Číně.

Důvod je přitom celkem jasný, počítače Mac nepodléhají v EU stejným pravidlům jako iPhone a iPad. Důvod proč Apple nemůže přinést v současné podobě Apple AI do EU je zákon o digitálních trzích, takzvané DMA. Tímto zákonem jsou však ovlivněny pouze iPhony a iPady, nikoli počítače Mac, které jsou v EU minoritní záležitostí, a tak by EU neměla mít nic proti, aby Apple v EU spustil svou AI na Macu. Samozřejmě se bavíme o poznámkách k vydání beta verzí operačních systémů a Apple je může s jakoukoli novou testovací verzí změnit a nedočkáme se AI ani na Macu, ale zatím se zdá, že AI od Applu skutečně do Evropy dorazí, ovšem jen na Macu.