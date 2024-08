OLED displeje pro nové iPAdy dodá Samsung

Apple si zvolil Samsung Display jako hlavního dodavatele OLED panelů pro nový iPad Air a to především kvůli velké výrobní kapacitě, kterou tato společnost nabízí ve srovnání s konkurenčním LG Display. Samsung již aktuaálně dodává OLED panely pro iPad Pro M4 a jak je dobře známo, tyto panely nabízí vynikající jas a energetickou nenáročnost. Apple nabídne OLED panely v iPadu Air v roce 2026 a právě ty bude dodávat Samsung. Zatím co Samsung Display dokáže vyrobit 135 000 panelů měsíčně, LG Display dokáže vyrobit pouze 15 000 panelů měsíčně, což je pro Apple nedostatečné. Apple se navíc v poslední době snaží co nejvíc omezit odebírání displejů od různých výrobců pro jeden produkt, aby nedocházelo k tomu, že zákazníci mají stejný produkt s rozdílnou kvalitou nebo například podáním barev.

Apple do budoucna nabídne nejen iPad Air, ale také iPAd mini s OLED Displeji, ovšem očekává se, že zatím co iPad Air nabídne OLED v roce 2026, na iPad mini s OLED si musíme počkat do roku 2027. Zatím co iPad Air nabídne 11″ displej i nadále, mohl b Apple zvětšit 8,3″ displej iPadu mini na 8,7″.