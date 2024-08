Apple Watch brzy zjistí že jste někomu ukázali prostředníček a nejen to

Společnost Apple podle všeho v současné chvíli zkoumá možnosti využití elektrod, umístěných v řemínku chytrých hodinek Apple Watch, k detekci pohybu svalů a drobné elektrické aktivity při provádění nejrůznějších gest prsty.

Apple Watch už dnes dokáží rozpoznat, kdy lenošíte a měli byste začít cvičit. V budoucnu by však mohly chytré jablečné hodinky pomocí elektrod v pásku získat také mnohem přesnější informace o tom, zda například jen máváte pěstí, aniž byste skutečně něco aktivně dělali. Nově udělený patent s názvem „Elektrody pro rozpoznávání gest“ uvádí, že taková detekce je nezbytná, protože ostatní formy ovládání gest mají své problémy. „Pohyby člověka, jako je pohyb očí, těla a podobně, lze detekovat a sledovat v průběhu času jako vstupy do počítačového systému,“ píše se v patentu. „Zvláště gesta rukou lze detekovat pomocí dotykových nebo senzorů přiblížení v dotykové obrazovce. (…) Tyto senzory však mají obecně omezený detekční rozsah,“ pokračuje text, „a proto musí být gesta rukou prováděna v těsné blízkosti panelu.“ Apple ve zmíněném patentu také poznamenává, že gesta lze detekovat jedním nebo více fotoaparáty, ale zároveň zdůrazňuje, že s touto metodou se nevyhnutelně pojí „omezení zorného úhlu“ a obvykle „vyžaduje složitý hardware a zpracování obrazu“. Existují také zařízení, jako jsou „hůlky, ovladače nebo rukavice“, ale „tato zařízení se běžně nenosí ani nepoužívají, a jsou proto méně společensky přijatelná“.

Nový patent by umožnil spouštět akce jednoduše stisknutím nebo natažením ruky, což by aktivovalo elektrody. „[Elektrody] lze nakonfigurovat k detekci elektromyografických (EMG) signálů, což je elektrická aktivita, která vzniká při kontrakci svalů,“ uvádí se v patentu. „V některých příkladech mohou elektrody detekovat EMG signály, které jsou produkovány aktivitou flexorových a extenzorových svalů a šlach v předloktí a zápěstí uživatele.“ V současné chvíli mají majitelé Apple Watch v rámci Zpřístupnění funkci, kdy například stisknutí pěsti zastaví alarm. Dále je zde funkce Double Tap, kde klepnutím palcem a ukazováčkem lze spustit akci, jako je například přijetí hovoru. S daty senzorů pocházejícími z elektrod rozmístěných po celém zápěstí by však Apple Watch mohl přesněji detekovat pohyb prstů. Uživatelé by tedy nemuseli provádět gesta zápěstím, stačilo by jen pohnout palcem. Jak je typické pro psaní patentů, Apple se snaží pokrýt co nejširší spektrum možných budoucích nápadů, aniž by se zavazoval k mnoha příkladům. Téměř 11 000 slov patentu se věnuje tomu, jak tento proces funguje spíše než tomu, co lze poté udělat, když elektroda zaznamená určitý pohyb.

„Pro detekci EMG signálů lze v pásku hodinek nebo jiného zařízení na zápěstí vytvořit více řad elektrod a vodivého vodiče,“ uvádí Apple. „V některých příkladech může páska obsahovat odstranitelné elektrické spojení, která umožňují směrování signálů elektrod do obvodu v pouzdru zařízení na zápěstí.“ „Signály z jedné nebo více z těchto elektrod mohou být použity jako referenční elektroda,“ pokračuje text, „a měření mezi signály z aktivních elektrod a jednou nebo více referenčními elektrodami lze získat pro zachycení EMG signálů na několika místech na pásku pomocí elektrické aktivity, která vzniká při kontrakci svalů.“ Tento patent je připsán sedmi vynálezcům, včetně Daniela A. Podhajneho, jehož předchozí práce pro Apple zahrnovala výzkum komunikačního zařízení ve stylu Star Treku.