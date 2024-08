Předseda představenstva Samsung Electronics: Už mám dost kopírování Applu, změňte to!

To, že produkty Samsungu připomínají čím dál víc ty od Applu není žádná novinka. Ovšem rozeznat poslední Galaxy Watch Ultra od apple Watch nebo Samsung Buds 3 Pro od AirPods Pro, je již opravdu kumšt. Kopírování se nelíbí nejen fanouškům Applu a Applu samotnému, ale stejný názor na podobnost produktů má také samotný předseda představenstva společnost Samsung Electronics Jay Y. Lee. Ten má totiž obavy z toho, že napodobňování produktů od Applu se může nakonec Samsungu vymstít. Mobilní divizi Samsungu vede TM Roh a právě proti němu ostře vystoupil sám předseda představenstva celé divize Samsung Electronics, která je samozřejmě nadřazená mobilní divizi.

Lee požádal o změnu plánů mobilní divize s tím, že si vyslovně nepřeje, aby se opakovalo podobné kopírování designu produktů od Applu. Je pravda, že poslendí dobou je již kopírování nebo chcete-li podobnost designu mezi produkty Samsungu a Applu až neuvěřitelná a Samsung nedokáže přijít ani s vlastními barvami, a tak zkrátka hodinky s označením Ultra prostě musí mít oranžový řemínek, stejně jako to před dvěma lety udělal Apple. Šéf představenctva je samozřejmě člověk, jenž má velké slovo a v podstatě by jej měl zbatek společnosti poslouchat, ovšem vždy je důležitá ekonomika, a tak je otázkou, zda náhodou čísla nepřesvědčí Samsung o tom, že dělají dobře, když kopírují Apple a nebudou v tom za nějakou dobu opět pokračovat. V nejbližší době by však přece jen mělo dojít ke změně a Samsung by se měl vydat vlastní cestou, co se designu produktů týká.