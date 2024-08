Tim Cook: Do naší umělé inteligence lijeme spousty peněz, aby byla co možná nejlepší

Včera oznámené finanční výsledky Applu za uplynulé čtvrtletí svou výší leckoho překvapily a nutno říci, že právem. Applu se totiž několik předešlých čtvrtletí příliš nedařilo a přestože je nyní jeho hodnota velmi vysoko, někteří analytici byli přesto přesvědčeni o tom, že Apple příliš nezaboduje. Opak je ale pravdou a Apple překonal svůj dosavadní finanční rekord za druhé čtvrtletí. A výsledky mohly být ještě lepší, kdyby Apple neinvestoval ve velké míře do Apple Intelligence, jak přiznal jeho šéf v hovoru s investory po oznámení finančních výsledků.

„Do našich finančních výsledků v tomto čtvrtletí výrazně promlouvá meziroční nárůst částky, kterou vynakládáme na umělou inteligenci a celkově systém Apple Intelligence,“ řekl Cook. Nedozvídáme se sice, jak moc se investice Applu do AI projektů navýšily, nicméně vzhledem k tomu, že má právě umělá inteligence hrát v budoucnu u jeho produktů prim a Apple Intelligence je ve výsledku první opravdu velkou vlaštovkou, která má uživatele přesvědčit o její vynikající využitelnosti, o malou částku se jednat nebude. Vysoké investice do projektu jsou navíc i příslibem toho, že nás v tomto směru do budoucna čekají opravdu velké věci. Kdyby s nimi totiž Apple nepočítal, jen stěží by se rozhodl „vyhazovat“ tímto směrem spousty peněz. Snad se tedy co nevidět dočkáme i spuštění Apple Intelligence u nás, abychom mohli tuto velmi zajímavou novinku okusit na vlastní kůži.