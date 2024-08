iPhone 16 Pro barvy: Tmavý model ztmavne, světlý naopak zesvětlí!

Poté, co jsme vám na našem magazínu včera ukázaly fotku sdílenou leakerem Sonnym Dicksonem, na které se odhalily dokonalé makety základních iPhonů 16, nyní se nám dostává do rukou fotka iPhonů 16 Pro. Ta sice bohužel zachycuje jen tři barevné varianty a čtvrtá (či možná i pátá) exkluzivní zatím chybí, nicméně i ty ve výsledku leccos prozrazují. Z fotek je totiž jasně patrné třeba to, že tmavá barevná varianta iPhonu 16 Pro mezigeneračně výrazně ztmavne a bude skoro až černá, jako tomu bylo třeba u iPhonů 14 Pro či 5 nebo 7. Bílý iPhone se zase na fotce jeví světlejší než je tomu nyní, jelikož jeho záda skoro až září. Přírodní titan se nicméně jeví víceméně stejně jako tomu je nyní u iPhonů 15 Pro.

Ačkoliv se opět jedná jen o makety, dle zdrojů Dicksona by měly perfektně odpovídat chystané realitě a proto je lze brát do jisté míry jako první reálnou ukázku toho, co si pro svět letos Apple připravil. Finálně si však budeme samozřejmě jisti až v září, kdy se světu ukáží iPhony 16 (Pro) oficiálně.