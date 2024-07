Apple vydal iOS 17.6, iPadOS 17.6, watchOS 10.6, macOS 14.6 a tvOS 17.6 pro všechny!

Včerejší den byl na nové softwary od Applu opravdu bohatý. Jednak jsme se totiž dočkali v 19 hodin vypuštění prvních vývojářských bet iOS 18.1 a iPadOS 18.1, jednak byly později uvolněny i 2. veřejné bety iOS 18 a kolem 23 hodiny večerní pak Apple vydal ještě veřejné verze iOS 17.6, iPadOS 17.6, watchOS 10.6, macOS 14.6 a tvOS 17.6. Pokud jste se tedy ještě do testování iOS 18 v rámci bet nepustili a nenainstalovali jste si ani žádnou z jiných bet, jsou tyto veřejné updaty přesně pro vás.

Zdá se, že žádné zásadní novinky Apple do těchto updatů neskryl. Například v popisku iOS 17.6 se totiž dočtete jen: „Tato aktualizace přináší důležité opravy chyb a aktualizace zabezpečení a je doporučena všem uživatelům.“ Je nicméně poměrně zajímavé, že na iPhonu 15 Pro má update přesně 1 GB, což není rozhodně málo. Opravné updaty přitom mívají zpravidla nižší stovky MB. V minulosti jsme nicméně slyšeli o tom, že by měl iOS 17.6 přinést na iPhony v Evropské unii otevření NFC pro bankovní a platební aplikace, takže je dost možné, že právě tuto novinku Apple do systému skryl, ale vzhledem k tomu, že mu není úplně po chuti, jelikož si ji „vydupala“ EU, nechce se mu tak úplně propagovat.