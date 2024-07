Na iPhonech lze nově stahovat přes torrenty!

Upřímně řečeno ani nevím, zda jsou v dnešní době ještě stále populární torrenty, ale za mých mladých let to byl denní chleba každého piráta na světě. Apple v rámci svých zásad a pravidel pro App Store již od prvního dne, kdy spustil App Store, zakázal jakékoli aplikace podporující torrenty a to zejména kvůli jejich nebezpečí, kdy se často za stahované věci schovávají škodlivé aplikace. Důvodem byl také fakt, že aplikace pro stahování torrentů jsou často využívány pro stahování obsahu, jenž porušuje autorská práva třetích stran. Alternativní obchod s aplikacemi AltStore PAL však začal nyní nabízet aplikace, které umožňují přistupovat na takzvané torrent sítě. Torrenty typicky nabízí možnost stahovat velké objemy dat s tím, že během stahování těchto dat zároveň data sdílíte ostatním uživatelům.

AltStore PAL vznikl na základě nového zákona EU o digitálních trzích známého jako DMA, který donutil Apple umožnit třetím stranám nabízet vlastní App Store obchody. Výsledkem je, že uživatelé iOS mohou nyní stahovat torrenty díky tomu, že tento obchod nabízí klienty pro torrenty. Mezi ty nejznámější, které se zde objevují patří iTorrent, qBitControl a qBittorent nebo PeopleDrop. Pokud je pro vás tedy zajímavé stahovat Torrenty pomocí iOS zařízení, stačí mít iOS 17.4 a můžete začít.