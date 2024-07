Jak jsem živě vysílal naši svatbu babičce přes FaceTime a opět si zamiloval (nejen) Apple

Minulý víkend jsem zažil jeden z nejemotivnějších dnů svého dosavadního života. V našem rodném městě jsme si totiž s mou dlouholetou přítelkyní řekli svá „ano“ před svatebním oltářem. Bohužel, ač jsme chtěli tento den strávit v kruhu všech našich blízkých ať už z řad rodiny či přátel, jak už to tak bývá, ne u všech je něco takového možné. Konkrétně má babička se nemohla obřadu osobně zúčastnit kvůli svému zdravotnímu stavu, kvůli kterému je plně odkázána na pomoc druhých, v našem případě je to pak primárně strýc. Naštěstí však žijeme v moderní době, která s sebou přináší nepřeberné množství možností díky technologiím, kterými jsme obklopeni. Babička tak mohla díky tomu s námi na svatbě alespoň na dálku být.

FaceTime jako spolehlivé řešení

Plán „vysílat“ skrze videohovor svatební obřad do postele babičce bydlící 60 kilometrů od místa obřadu jsem měl v hlavě již pěkných pár měsíců před svatbou, abych si jej mohl co možná nejlépe promyslet. Šlo zde totiž jednak o maximální možnou kvalitu streamu, jednak o uživatelskou přívětivost a jednak o spolehlivost. Volba proto padla na FaceTime, se kterým mám nejlepší zkušenosti. Drobný háček byl sice v tom, že strýc pečující o babičku nedisponuje iPhonem ani iPadem, ale to jsem vyřešil naprosto jednoduše. Svůj pracovní iPad, který zas tak často nevyužívám, jsem celý přeinstaloval a následně na něm vytvořil dětský účet. To proto, abych si jej mohl jednoduše zaktivovat a nastavit z pohodlí domova bez nutnosti ověřování telefonním číslem strýce a tak podobně. Zkrátka a dobře, šlo zde o maximální možnou jednoduchost, což dětský účet splňuje.

iPad jsem pak nastavil tak, že jsem z něj smazal všechny nepotřebné aplikace, zbytek skryl do knihovny a na očích nechal jen FaceTime. Zároveň jsem na iPadu deaktivoval kódový zámek, nastavil správně vyzvánění a vše zkrátka „poladil“ tak, aby, když svědek vytočil od slavobrány FaceTime videohovor, stačilo vše jen přijmout a následně sledovat.

V hlavní roli Peak Design

Aby iPhone nemusel nikdo na svatbě držet, ale všichni mohli být uvolnění a bez starosti sledovat obřad, oprášil jsem kryt Peak Design se speciálním zámkem Slim Link, dále pak nástavec Peak Design Creator Kit a nakonec klasický stativ na fotoaparát. Na stativ jsem jednoduše namontoval Creator Kit a do něj pak „zacvaknul“ svědek spouštějící hovor iPhone s krytem Peak Design. Díky tomu byla zajištěna perfektní stabilita a telefonu nehrozil pád, takže z něj mohl vesele běžet videohovor zaznamenávající obřad.

Jelikož jsme se s manželkou v minulosti dohodli, že nám budou bohatě stačit svatební fotky a video není třeba, asi vás nepřekvapí, že v den svatby jsme začali alespoň elementární video řešit, protože tchýně začala spekulovat nad tím, že by vlastně nebylo od věci nějaký takový záznam mít. To jsme však vyřešili tou nejjednodušší cestou – prostě jsme jen k FaceTime videohovoru zapnuli nahrávání obrazovky iPhonu, jehož hledáček směřoval na obřad a bylo vystaráno. Tímto stylem sice nenahrajete zvuk, nicméně vzhledem k tomu, že se natáčelo relativně z dálky a zároveň z prostoru, kde už byli svatebčané, ve výsledku by stejně řeč oddávajícího nebyla slyšet. Obrazový záznam tedy máme a to nám ve výsledku i stačí. Za mě tedy geniální řešení. Pro úplnost ještě dodám, že odchod špalírem a tak podobně už samozřejmě zdokumentovali svatebčané – zde šlo skutečně jen o zachycení toho, jak stojím u slavobrány.

AirDrop, QR kódy a sdílená alba na iCloudu

Jak už to tak bývá, na podobných akcích nemá člověk jednoho či dva fotografy, ale většinou nespočet. To proto, že kromě fotografů, které si na focení zaplatíte penězi, vás ve velkém fotí i svatebčané, které pak zaplatíte naturáliemi ve formě jídla a pití. Jedná se sice zpravidla jen o momentky, i ty ale stojí mít někde pohromadě uložené, abyste skrze ně mohli na váš velký den vzpomínat. Jak ale na to? Řešení jsou dvě. Tím prvním je AirDrop, kdy – máte-li náladu- obejdete jablíčkáře a necháte si fotky jednoduše naposílat. Druhou možností, která se nám osvědčila více, je zprovoznění úložiště na internetu, na které se svatebčané dostanou skrze oskenování QR kódu. Nahrát na něj následně mohou své fotky z celého dne a díky tomu vznikne na jednom místě obrovská galerie fotek skládající se ze snímků spousty těch, kteří byli s vámi. Jednou z možností je třeba Google Disc, my nicméně spoléhali na vlastní řešení vytvořené mým bráchou, jehož nerdovství se nyní konečně dosyta vyplatilo. O tom ale až v některém z dalších článků – jedná se totiž o řešení s opravdu širokou využitelností.

Jakmile člověk posbírá fotodokumentaci od okolí, pravděpodobně si ji jen pro sebe nechat nechce. Pokud jste stejně jako má rodina Apple pozitivní, je naštěstí nasdílení velmi jednoduché. Stačí totiž zkrátka jen vytvořit sdílené album na iCloudu a pozvat do něj hosty, které chcete. Samozřejmě ale lze využít i jiná řešená typu Google Photos a tak podobně, ale pro mé účely byl iCloud naprosto dokonalým řešením. A pak už je jen na vás, co budete s takto nasbíranými materiály dělat. Ať už ale u nich budete opět slzit, nebo je využijete k tvorbě nálepek do iMessage (což je celkem sranda, doporučuji!), je super mít vše pohromadě a čas od času se dojmout.

Díky, Apple!

Jelikož se Apple produkty a obecně technologiemi obklopuji celý můj dosavadní život, přičemž v posledních sedmi letech ještě intenzivněji skrze mou práci, logicky se mi některá tech řešení tak trochu okoukala a zevšedněla mi. Když jsem ale nyní řešil skrze svatbu řadu věcí, které jiné než technické řešení nesnesly a já si vše mohl opět „na sobě“ vyzkoušet, uvědomil jsem si nejen to, v jak skvělé době vlastně žijeme, ale taktéž to, jak moc rád mám vlastně stále Apple, protože primárně na jeho řešeních jsem celý můj svatební „systém“ postavil. Ano, je to tím, že jsem jablíčkář a ano, dost možná by to šlo udělat ještě lépe, ale pro naše potřeby vše výše zmíněné bohatě stačilo a musím říci, že posloužilo naprosto perfektně. A já jsem za to moc rád, protože právě díky úrovni technologií 21. století jsem mohl mít na své svatbě babičku, kterou mám moc rád a která by tam s námi jinak být živě nemohla.