3 důvody, proč už se nemůžu dočkat toho, až za dva měsíce vyměním iPhone 15 Pro za 16 Pro

Je to skoro sice až k nevíře, ale za zhruba dva měsíce už budeme dost možná držet v rukou novou generaci iPhonů, která nahradí současné vlajkové modely v podobě iPhonů 15 Pro a 15 Pro Max. Já si samozřejmě i vzhledem k mé práci nenechám nové iPhony ujít a model 15 Pro, který v současnosti využívám, za některou z novinek dozajista vyměním. A upřímně musím říci, že se na upgrade letos těším dost možná víc než tomu bylo v předešlých letech. Jednak se totiž blížící se novinky jeví z doposud uniklých informací jako v mnoha ohledech zajímavé a jednak už začínám u iPhonu 15 Pro, který mám denně v ruce několik hodin, narážet na určité limity.

Začínám cítit horší výdrž baterie

Tím prvním a pro mě osobně upřímně asi i nejpřekvapivějším je bezesporu výdrž baterie. Svůj osobní ani pracovní život jsem za poslední roky prakticky nezměnil a tak můžu s trochou nadsázky říci, že jej můžu do jisté míry brát jako jednoduchý „benchmark“ pro měření výdrže iPhonu. Model 15 Pro mi v tomto směru bez problému vyhovoval a v prvních měsících zvládal vydržet na jedno nabití celý den a to i přesto, že jsem z něj denně volal několik hodin přes FaceTime a prováděl s ním spousty dalších věcí. Celkově jsem se pak dostával na výdrž velmi podobnou té, na kterou jsem byl zvyklý u iPhonu 14 Pro, který jsem měl předtím.

Bohužel, za posledních pár týdnů mi poměrně rapidně klesla kondice baterie, která se mi dlouho držela na 100 %, avšak nyní mi iPhone hlásí „jen“ 95 %. To je sice pořád hodně, ale tento pětiprocentní propad už docela cítím. Nevím, jestli je to jen o kondici baterie, nebo i o zhoršení výdrže telefonu například kvůli nepovedenému updatu (pro upřesnění – na 15 Pro mám nainstalovaný iOS 17.5.1), ale v poslední době se mi na jedno nabití den přežít nedaří, ba naopak. Třeba už kolem 15 hodiny musím dávat telefon na nabíječku, protože jsem ho vycucal klidně jen na 20 %, zatímco dříve jsem míval v tutéž dobu i 40 %. A to samozřejmě při stejném stylu využívání. Doufám tedy, že iPhone 16 Pro mě v tomto směru uspokojí mnohem víc.

Jen pro zajímavost, je celkem vtipné vidět, jak degradují baterie v iPhonech postupem času. Zatímco v případě modelu 13 Pro Max jsem měl před pár lety po roce používání 100% kondici a loni jsem se s iPhonem 14 Pro loučil myslím s 98 či 99 % kondicí, letos ani ne po roce jsem opět při naprosto stejném stylu nabíjení a používání, na jaký jsem byl zvyklý u předešlých iPhonů, někde zcela jinde. S trochou nadsázky se tak dá říci, že nějak přehnaně prožívat starání se o baterii vlastně nemá vůbec smysl, protože si člověk nepomůže.

Narážím na limity teleobjektivu

Jestli mě něco na iPhonu 15 Pro baví, pak je to jeho foťák. Nikdy jsem nebyl nějak vášnivý fotograf, ale zejména model 15 Pro a jeho fotokvality mě tak nějak přiměly k tomu, abych na iPhone fotil častěji. S jídlem však roste chuť a já zde začal poměrně brzy narážet na to, že jsem v září při výběru dost možná udělal chybu volbou modelu – jinými slovy, že jsem si nevzal iPhone 15 Pro Max s 5x optickým zoomem, ale jen iPhone 15 Pro s 3x optickým zoomem. Čím víc totiž fotím, tím víc mi dochází, že zatímco 3x optický zoom vlastně není až takové terno oproti 2x optickému zoomu, pětinásobek už stojí opravdu za to a dovolí vám fotit úplně jinak.

Mnozí z vás se mnou určitě nebudou souhlasit, ale já osobně jsem zkrátka přesvědčen o tom, že pětinásobný zoom je ve výsledku daleko zajímavější a zábavnější volbou než trojnásobný. A o to víc se těším, že si s ním budu moci pohrát v 6,3“ iPhonu 16 Pro, který mi bude vyhovovat i velikostí. Max totiž pro mé ruce tak úplně není, byť byl rok s ním (konkrétně s modelem 13 Pro Max) opravdu fajn.

Ultraširokoúhlý objektiv už zkrátka chce povýšit

Pokud člověka nebaví fotit takříkajíc klasické fotky a zoomování není zrovna na pořadu dne, ultraširokoúhlý objektiv je tu přesně pro něj. I mě jeho využívání velmi baví, jelikož se s ním dají vyčarovat vskutku kouzelné snímky. Háček je však v tom, že jeho technické specifikace na klasický širokoúhlý objektiv nedosahují a kvalita fotek z ultraširokáče je proto docela bídná – tedy, budeme-li srovnávat. Zejména při horších světelných podmínkách si nelze nevšimnout nadbytečného šumu, který celkově fotky degraduje. Modely 16 (Pro) se nicméně mají naštěstí dočkat vylepšení i v tomto směru a já jsem proto opravdu zvědav na to, jak moc bude tento upgrade znát.