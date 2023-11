Z nostalgie jsme porovnali, jak fotí stařičký iPhone 5 oproti iPhonu 15 Pro. Výsledek stojí za to

11 let. Přesně tolik od sebe dělí iPhone 5 a 15 Pro. Zatímco první totiž vyšel už v roce 2012, druhý jmenovaný si svou premiéru odbyl teprve na nedávné Keynote. A protože mám iPhone 5 stále doma jakožto vzpomínku na má studentská léta a zároveň coby můj zřejmě nejoblíbenější iPhone let minulých, vzal jsem jej s sebou na jednu z našich podzimních procházek po okolí a zkusil na něj vyfotit pár snímků pro porovnání s iPhonem 15 Pro, který v současnosti používám coby můj hlavní telefon. Jak tedy tento „souboj“ stařečka s dravým mládím dopadl? Na to se můžete podívat na fotkách níže, kde jsou doplněné o krátký komentář i připomenutí technických specifikací obou zařízení. Mějte nicméně na paměti, že tento fototest nemá za cíl vyloženě srovnat fotky a ukázat, jak je iPhone 15 Pro oproti „pětce“ úžasný, ale spíš ukázat, co jsme před lety brali jako zlatý standard a jaký technologický pokrok se dá urazit za 11 let.

Ještě než se pustíte do prohlížení pár nafocených snímků, možná vám přijde vhod rychlé připomenutí technických specifikací iPhonu 5 a 15 Pro. První zmiňovaný byl vydán v roce 2012, poháněl jej čip A6 spolu s 1GB RAM a fotil na 8MPx širokoúhlý objektiv se světelností f/2,4 a ohniskem 33 mm. Velikost snímače jeho objektivu je 1/3.2″, přičemž platí, že čím menší číslo za lomítkem je, tím lépe. Co se týče iPhonu 15 Pro, ten vyšel letos, pohání jej čipet A17 Pro spolu s 8GB RAM a jeho hlavním fotoaparátem, na který jsem snímky níže i fotil, je 48MPx širokoúhlý objektiv se světelností f/1,78 a výchozím ohniskem 24 mm. Velikost snímače tohoto objektivu je 1/1.28″. Ohniskovou vzdálenost lze u širokoúhlého objektivu nastavit ještě na 28 a 35 mm, nicméně všechny fotky vznikly na výchozích 24 mm. Právě kvůli rozdílnému výchozímu ohnisku jsou fotky z iPhonu 5 a 15 Pro i rozdílně přiblížené, kdy snímky z iPhonu 5 jsou „přiblíženější“. Na srovnání se můžete podívat níže.

IMG_0032 Foto z iPhone 5 IMG_0440 Foto z iPhone 15 Pro

IMG_0036 Foto z iPhone 5 IMG_0443 Foto z iPhone 15 Pro

IMG_0039 Foto z iPhone 5 IMG_0444 Foto z iPhone 15 Pro

IMG_0041 Foto z iPhone 5 IMG_0445 Foto z iPhone 15 Pro

IMG_0045 Foto z iPhone 5 IMG_0449 Foto z iPhone 15 Pro

IMG_0046 Foto z iPhone 5 IMG_0452 Foto z iPhone 15 Pro

IMG_0047 Foto z iPhone 5 IMG_0454 Foto z iPhone 15 Pro

Jak můžete na fotkách vidět, rozdíl dobrých 11 let je opravdu extrémní. Fotky z „pětky“ jsou kvůli menšímu snímači a tedy i nižší světelnosti podstatně tmavší a zároveň je na nich vidět kvůli tomu i mnohem méně detailů. Jen pro zajímavost, fotky vznikly v neděli 12. listopadu odpoledne za poměrně dobrého počasí, což můžete ostatně vidět i na snímcích z iPhonu 15 Pro. I přes dostatek světla však iPhone 5 nafotil většinu snímků až nepřirozeně tmavě.

Fotky z iPhonu 5 IMG_0032 Foto z iPhone 5 IMG_0034 Foto z iPhone 5 IMG_0035 Foto z iPhone 5 IMG_0036 Foto z iPhone 5 IMG_0039 Foto z iPhone 5 IMG_0041 Foto z iPhone 5 IMG_0042 Foto z iPhone 5 IMG_0043 Foto z iPhone 5 IMG_0045 Foto z iPhone 5 IMG_0046 Foto z iPhone 5 IMG_0047 Foto z iPhone 5 Vstoupit do galerie

Fotky z iPhone 15 Pro IMG_0440 Foto z iPhone 15 Pro IMG_0441 Foto z iPhone 15 Pro IMG_0442 Foto z iPhone 15 Pro IMG_0443 Foto z iPhone 15 Pro IMG_0444 Foto z iPhone 15 Pro IMG_0445 Foto z iPhone 15 Pro IMG_0446 Foto z iPhone 15 Pro IMG_0448 Foto z iPhone 15 Pro IMG_0449 Foto z iPhone 15 Pro IMG_0452 Foto z iPhone 15 Pro IMG_0454 Foto z iPhone 15 Pro Vstoupit do galerie

Za povšimnutí stojí dle mého rozhodně i to, jak dobře si nynější iPhony zvládají poradit s focením proti slunci a jak špatně naopak zvládaly před lety. Zatímco nyní lze proti slunci fotit skutečně krásné snímky s efektními světelnými prvky, v minulosti bylo focení proti slunci evidentně zárukou „nekvality“. Jak už jsem však psal výše, když jsem iPhone 5 před dobrými 10 lety používal, jeho foťák mi přišel naprosto perfektní a negativa jsem nevnímal. A nyní? Člověk skoro až žasne, jak moc omezené tehdy fotoschopnosti mobilů byly.