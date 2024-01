Staráte se o baterku ve vašem iPhonu? S klidem se na to vykašlete!

I když máme se ženou plno společného a proto jsme manželé, je tu pár věcí, na které máme zcela odlišný názor a jednou z nich je používání mobilního telefonu. Když Apple představil iPhone 14 Pro, oba jsme na něj přešli ze starších modelů a následujícíh 12 měsíců používali. Rozdíl v tom, jak jsme jej používali, jsem vám popsal detailně v následujících řádcích. To, co překvapilo nejen moji paní, ale zejména mě, je rozdíl v kapacitě baterie po 12 měsících používání. Ten totiž ukázal, že je prakticky jedno, jak telefon používáte a jak jej nabíjíte, tedy alespoň v našem případě. Stal se totiž naprosto přesný opak toho, co byste očekávali. Ostatně přečtete si sami, jak jsme dopadli po 12 měsících používání iPhone 14 Pro.

Jak jsem se staral o iPhone 14 Pro

Telefon nabíjím od prvního dne pouze na MagSafe nabíječce a to přes noc. Následně jej ráno vezmu, pustím nějaké podcasty a udělám další věci, kdy mi baterie klesne o zhruba 4 až 5 % a pak sedám do auta, kde mám aktivní CarPlay a bezdrátové nabíjení. Po zhruba 90 minutové procházce se psem, která probíhá, ať je venku +30°C nebo -10°C, opět sedám do auta a telefon se opět nabíjí na bezdrátovém nabíjení v autě a má aktivní CarPlay. Během dne jej občas u Macu položím na MagSafe a uskutečním několik hovorů, z nichž jen ty s kolegou Jirkou mají i hodinu až dvě za den. Toto mám v podstatě každý den s tím, že v létě telefon používám během dovolených a výletů přes CarPlay a s bezdrátovým nabíjením mnohdy při přesunech po Evropě i 10 hodin v kuse. Průměrný čas u obrazovky mám okolo pěti hodin. Telefon tedy v zásadě používám na maximum a nabíjím jej tím nejhorším možným způsobem.

Výsledek po 12 měsících používání telefonu je maximální kapacita baterie 94%

Jak se starala o iPhone 14 Pro moje manželka

Manželka je v podstatě pravý opak mého používání. Čas u obrazovky u ni nepřesahuje 2 hodiny za den a telefon nabíjí pouze pomocí 5W originální Apple nabíječky, tedy nejšetrnějším možným nabíjením, které Apple nabízí. Nikdy v životě nepoužila bezdrátovou nabíječku a nikdy nenabíjí telefon přes noc. Nikdy nepoužívá navigaci ani CarPlay a v podstatě kromě telefonování na něm používá jen Safari, WhatsApp a sociální sítě. Nehraje žádné hry, nesleduje YouTube ani nic podobného a taktéž výrazně méně fotí než já. Tedy nepoužívá věci, které jsou náročné na baterii. Taktéž nechodí každé ráno se psem i v mrazech a když jde běhat nebo jde se psem ven, nechá si telefon většinou doma.

Výsledek po 12 měsících používání telefonu je maximální kapacita baterie 90%

Samozřejmě si plně uvědomuji, že to není žádný test a ani tyto výsledky nemusí odpovídat tomu, jak to má někdo jiný se svým telefonem. Ovšem měli jsme možnost vyzkoušet, aniž bychom o to vůbec usilovali, jaký vliv má na baterii telefonu to, jak se o ni staráte a jak moc dodržujete všechny psané i nepsané zásady toho, aby vám baterie vydržela v iPhone co nejdéle v dobré kondici.