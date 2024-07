Recenze Polaroid Now Gen 2 Basquiat Edition: Instantní fotky v unikátním designu

Mobilní telefony dokázaly spolknout mnoho jednoúčelových zařízení. Doplatily na to i fotoaparáty, zejména pak ty kompaktní. Fotografie jako taková, a to i ta klasická, však žije dál. Pořád totiž máte možnost zažít to kouzlo instantní fotografie, které vám poskytnou produkty Polaroid. Polaroid Now Gen 2 Basquiat Edition je navíc speciální.

Neduh mobilních fotek je především v tom, že jich máme v úložišti až příliš a jen u hrstky z nich, jestli vůbec na nějaké, dojde k tisku. Kouzlo instantní fotografie je samozřejmě v tom, že daný okamžik zachytí a ihned ho vytiskne. Neexistují žádné další kopie, žádná digitální podoba. Jen jedna vytisknutá fotka. A to s Polaroidem Now Gen 2 Basquiat Edition navíc v unikátním designu.

Fotogalerie Polaroid Basquiat 1 Polaroid Basquiat 2 Polaroid Basquiat 3 Polaroid Basquiat 4 Polaroid Basquiat 5 Polaroid Basquiat 6 Vstoupit do galerie

Kdo byl Jean-Michel Basquiat?

Legendární brooklynský umělec Jean-Michel Basquiat tvořil svá díla s chaotickou vypočítavou improvizací. Byl to americký malíř s haitskými kořeny, který se proslavil nejdříve v New Yorku jako autor graffiti a později, v 80. letech, také jako neo-expresionista.

Fotogalerie #2 Polaroid Basquiat 7 Polaroid Basquiat 8 Polaroid Basquiat 9 Polaroid Basquiat 10 Polaroid Basquiat 11 Polaroid Basquiat 12 Vstoupit do galerie

Basquiat kombinoval svou živelnou spontaneitu s porozuměním pro jazyk moderního umění. Ve svých zářivých malbách doplněných o černé linie a skvrny vycházel z africké kultury, sprejerské subkultury města a popkultury. Basquiat citoval da Vinciho a Grayovu anatomii, inspiroval se egyptskými nástěnnými malbami a jazzem.

Fotogalerie #3 Polaroid Basquiat 13 Polaroid Basquiat 14 Polaroid Basquiat 15 Polaroid Basquiat 16 Polaroid Basquiat 17 Polaroid Basquiat 18 Vstoupit do galerie

Zemřel znenadání 12. srpna 1988 ve svém ateliéru ve věku 27 let. Mezi Basquiatovy symboly, které se pak také hojně vyskytovaly v jeho obrazech, patří třeba tříhrotá koruna. I tu najdete nejen na fotoaparátu, kazetě, ale i rámečcích fotografií.

Speciální edice, unikátní design

Fotoaparát obsahuje jeho slavné umělecké dílo „Chlapec a pes v parku“. Ale žádné dva fotoaparáty nejsou stejné díky unikátní technologii nanášení potisku hydro-dipováním. Podle svého označení spadá fotoaparát do řady Polaroid Now Gen 2, což určuje i jeho specifikace. Vnější plášť je z ABS a PC (40 % materiálu je recyklovaných) a snese i tvrdší zacházení (pád na dlažbu u něho v mém případě nezanechal žádné následky).

Fotogalerie #4 Polaroid Basquiat 19 Polaroid Basquiat 20 Polaroid Basquiat 21 Polaroid Basquiat 22 Polaroid Basquiat 23 Polaroid Basquiat 24 Vstoupit do galerie

Lithium-iontová baterie má i vlastní ukazatel nabití, dobíjí se skrze USB-C kabel, a i po dvou vyfocených kazetách, tedy 16 fotografiích, pořád svítí zeleně (výrobce uvádí, že vydrží 15 kazet). Systém závěrky je vlastní konstrukce s použitím přesného kroku, je zde motor pro závěrku a clona od f64 do f11. Nechybí ani systém automatického zaostřování pomocí dvou pevných zaostřovacích zón 0,55 m-1,3 m, 0,6 m-nekonečno. Systém blesku má vakuové uložení výbojky a jde jej vypnout vyhrazeným tlačítkem, přítomna je i dvojí expozice.

Fotogalerie #5 Polaroid Basquiat 25 Polaroid Basquiat 26 Polaroid Basquiat 27 Polaroid Basquiat 28 Polaroid Basquiat 29 Vstoupit do galerie

Sama obsluha je velice jednoduchá, pokud nechcete nic řešit, jen se podíváte do hledáčku a na přední straně stisknete velkou kruhovou spoušť. Vzápětí vám vyjede fotografie z kazety. Ty kompatibilní jsou i-Type a film 600. Co se i-Typu týče, ten je k dispozici právě i ve speciální a velice poutavé Basquiat edici, u které nikdy nevíte, jaký rámeček bude na fotografii použit. Kazety totiž neobsahují ty stejné a jsou i jinak poskládané.

Je to zábava

S fotoaparátem jsem dokumentoval naši italskou dovolenou a byla to skutečně zábava. Už jen to přemýšlení nad scénou a kompozicí, která tady určitě není jedno, je něco jiného, než iPhonem fotit všechno a všude. Je ale třeba počítat s tím, že fotoaparát je přece jen větší a těžší. Jeho rozměry jsou 150,2 x 112,2 x 94 mm a váha 455,8 g, takže na náročné túry to zrovna není, a i v těch rozpálených ulicích Pisy a Florencie to bylo mezi všemi těmi turisty trošku náročnější. K fotoaparátu jde pořídit i nastavitelný popruh. V balení je jeden malý přítomný, ten ale není příliš praktický, protože je jen na zápěstí.

Fotogalerie #6 Polaroid Basquiat 30 Polaroid Basquiat 31 Polaroid Basquiat 32 Polaroid Basquiat 33 Polaroid Basquiat 34 Polaroid Basquiat 35 Polaroid Basquiat 36 Polaroid Basquiat 37 Vstoupit do galerie

Samotný fotoaparát stojí něco kolem 2 700 Kč, popruh kolem 500 Kč, jedna kazeta pak vyjde na cca 500 Kč. Můžete si pořídit i celou sadu, která obsahuje fotoaparát, popruh a kazetu, nebo více kazet za méně peněz. Stojí to ale za to? Rozhodně. Fotoaparát se totiž hodí i na večírky, na fotografii s prarodiči, kdy jim tisk rovnou necháte, nebo na cokoli jiného, co vás napadne.

Fotoaparát lze zakoupit zde