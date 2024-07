Jaké macOS aplikace jsou dle jablíčkářů nejvíce přeceňované?

Ekosystém aplikací pro macOS nás neustále ohromuje aplikacemi, které jsou jako zrcadlově leštěné japonské kuchyňské nože: funkční a vysoce propracované. V záplavě softwaru pro jablečné počítsče ale najdete také řadu aplikací, o kterých je sice hodně slyšet, ale které možná nejsou zdaleka tak dobré, jak se o nich říká Diskuzní platforma Reddit je proslulou studnicí pestrých názorů lidí ze všech možných koutů světa. Které aplikace jsou podle uživatelů Redditu těmi nejpřeceňovanějšími? CleanMyMac X Uživatelé Maců na Redditu věří, že CleanMyMac X je vůbec nejvíce preceňovaná aplikace. Tvrdí, že macOS nepotřebuje pomoc čističe systému od třetí strany (natož pak placeného), aby zůstal svižný a spolehlivý. Názory na CleanMyMac X se nicméně různí. Najdou se tací, kteří na něj nedají dopustit, a stejně tak existuje skupina uživatelů, kteří dávají přednost kombinaci jiných, často neplacených aplikací. Fotogalerie CleanMyMac X 1 CleanMyMac X 2 CleanMyMac X 3 CleanMyMac X 4 CleanMyMac X 5 CleanMyMac X 6 CleanMyMac X 7 Vstoupit do galerie

Fantastical Fantastical je podle uživatelů také jednou z nejvíce přeceňovaných aplikací pro Mac. Rozhodnutí společnosti přejít na předplacený model s vydáním verze 3.0 rozzlobila mnoho dlouholetých fanoušků této aplikace pro správu kalendáře, někteří z nich od té doby přešli na alternativy jako BusyCal. V tomto případě ale skutečně bude problém spíše v ceně než ve funkcích nebo vzhledu aplikace.

CleanShot X CleanShot X se prezentuje jako ultimativní nástroj pro snímání obrazovky, ale zjevně se mu nepodařilo přesvědčit mnoho uživatelů Maců, protože byl uživateli Redditu také označen za jednu z nejpřeceňovanějších aplikací. Pravdou je, že většina běžných uživatelů Maců pořizuje screenshoty pouze pro své osobní potřeby, takže jim plně postačuje funkčnost vestavěného nástroje pro snímání obrazovky v macOS. CleanShot X ale podle slov svých tvůrců není zaměřen na běžné uživatele Maců jako spíše na lidi, kteří pravidelně pořizují, upravují a sdílejí screenshoty pro pracovní účely.

Warp Milovníci pokročilých funkcí Maců si cení možnosti interakce s operačním systémem macOS pomocí textových příkazů, ale nevidí moc smyslu v luxusních emulátorech terminálu jako je například Warp, které se snaží plnit více funkcí, než by možná měly. Pokud jde o terminál a obecně o unixové základy macOS, uživatelé obecně prostě preferují jednoduchost, kterou Warp nenabízí. Místo toho se snaží vylepšit zážitek z terminálu přidáním celé řady dalších funkcí, jako je posouvání kurzoru, nabídky dokončování, vyhledávání příkazů v přirozeném jazyce a další.

Google Chrome Může být Google Chrome, nejpopulárnější webový prohlížeč na světě, jednou z nejvíce preceňovaných aplikací pro Mac? Překvapivě velké množství uživatelů na Redditu si to myslí. Google Chrome nabízí bezesporu spoustu výhod, mnohým ale vadí to, jakým způsobem ve srovnání s jinými prohlížeči zatěžuje systémové prostředky zejména starších Maců.

Raycast Raycast je jen pár let starý spouštěč, jehož funkčnost lze rozšířit pomocí rozšíření od třetích stran, ale ne každý je z něj nadšený. Někteří uživatelé se domnívají, že nenabízí nic, co by nezvládly starší a osvědčené aplikace typu Alfred.

Canary Mail Operační systém macOS nabízí svého vlastního e-mailového klienta a nechybí ani mnoho alternativ od třetích stran. Canary Mail je jednou z nich, ale poměrně dost uživatelů Maců je přesvědčeno, že tato freemium aplikace s předplatnými placenými plány za to nestojí.

Things Things je široce oslavován jako nejlepší úkolový manažer pro ekosystém Apple, ale zdá se, že s tím nesouhlasí každý. Proč? Protože stojí hodně peněz za to, abyste si aplikaci pořídili pro každou platformu, a navíc existují kvalitní bezplatné multiplatformní alternativy jako Microsoft To Do.

Ulysses Zdá se, že pro macOS nyní existuje více Markdown editorů než uživatelů Maců, kteří dokáží psát dokumenty Markdown bez návodu. I když je skvělé mít na výběr z mnoha možností, někdy se méně známé možnosti nedočkají pozornosti, kterou si zaslouží. To není případ Ulysses, který je často doporučován a podle některých uživatelů neoprávněně. Aplikace Ulysses má řadu nesporných kvalit, podle uživatelů je zde ale opět primárním problémem její cena.