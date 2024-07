iOS 18 konečně nabídne příjemnější úpravu widgetů na ploše

Widgety jsou součástí operačního systému iOS již pěkných pár let, za které si je uživatelé velmi oblíbili. Pravdou však je, že se jim Apple v minulosti tak úplně nevěnoval minimálně z hlediska jednoduché uživatelské úpravy, kvůli čemuž tak není jejich správa na ploše tak příznivá, jak by mohla být. To se ale s iOS 18 konečně změní. Do systému totiž přidal Apple užitečný prvek, který vám umožní měnit velikost widgetů přímo z domovské obrazovky.

Konkrétně přináší iOS 18 u widgetů „posuvníky“, které po spuštění „režimu chvění“, jenž slouží mimo jiné pro přenastavení umístění ikon aplikací na ploše, umožní v reálném čase upravit jejich velikost. To lze provést jednoduše tak, že „posuvník“ u daného widgetu „uchopíte“ prstem a jednoduše jej roztáhnete do větší či menší velikosti – tedy samozřejmě, pokud daný widget změnu velikosti na daný formát podporuje. Pokud by se vám s widgety tímto stylem hrát nechtělo, je tu ještě jedna nová možnost pro jejich změnu – konkrétně na nich bude stačit podržet prst a následně si vybrat ikon symbolizujících možnosti jeho rozložení. Widgety jako takové se tedy s příchodem iOS 18 dočkají solidního upgradu.