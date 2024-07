LAPZ: Přivítejte revoluci ve sledování F1 pomocí Vision Pro, lepé už vidí závod jen Max Verstappen

To, co se před pár měsíci objevilo jako koncept na videu, se podařilo slovenským vývojářům zhmotnit do reality. Přichází aplikace LAPZ, která vám na Vision Pro umožní sledovat F1 tak, jako nikdy předtím. Pokud nejste Max Verstappen, pak prostě nemůžete mít lepší místo pro sledování F1 než je Vision Pro na hlavě. Aplikace umožňuje rozmístit si v AR prostředí přímo ve vašem obýváku nebo například na zahradě přímý přenos z TV, pohled z kokpitu konkrétního jezdce, statistiky, tabulky časů, a to nejlepší – mapu trati ve 3D, na které v reálném čase vidíte, kde se který jezdec nachází. Vývojáři ze studia 24×24 si dali opravdu záležet a vše vypadá skvěle.

Aplikace je prozatím ve vývoji a stáhnout si ji můžete zdarma pomocí souboru pro Testflight přímo do svého Vision Pro. Pokud vás Stěvo a Pepa minulý víkend naladili s Guenther Steinerem na sledování víkendové velké ceny Maďarska a máte k dispozici Vision Pro, pak není nad čím přemýšlet. Aplikaci si můžete stáhnout přímo zde.