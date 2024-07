Recenze dveřního senzoru Zigbee ZB3: Mějte přehled o každém otevření dveří a mnohem víc!

Máte rádi chytré doplňky do domácnosti? Pak by vám v ní rozhodně neměl chybět chytrý dveřní senzor Zigbee ZB3, který najdete v nabídce obchodu T-LED. Právě ten nám totiž nedávno dorazil do redakce na vyzkoušení a jelikož jej mám již zdárně za sebou, je na čase vás seznámit s výsledky. Pojďme tedy na to.

Technické specifikace, zpracování a design

Princip dveřního senzoru Zigbee ZB3 je ve své podstatě naprosto jednoduchý. Senzor se totiž skládá ze dvou magnetických částí, které „poznají“ to, zda jsou spojené či rozpojené a na základě toho vše funguje. Jakmile se tedy tyto části rozpojí tím, že otevřete okna, dveře či cokoliv jiného, dostanete na telefon či chytré hodinky notifikaci o rozpojení či naopak spojení.

Senzor je napájen pomocí baterie CR2032 s tím, že rozměry větší části jsou 55 x 25 x 13 mm, té menší pak 35 x 11 x 23 mm. O komunikaci se stará standard Zigbee 3.0 s tím, že aby vám senzor fungoval, je třeba k němu mít i bridge – v mém případě se jednalo o Zigbee Gateway G2, jelikož s Philips Hue Bridge si zařízení bohužel nerozumí. To je za mě ve výsledku i jediným větším kamenem úrazu, jelikož pokud má člověk na Hue Bridge napojeno mnoho příslušenství, rozhodně by potěšilo, kdyby jej mohl používat právě v kombinaci s tímto senzorem.

Co se týče zpracování a designu, zde si troufám říci, že výrobce odvedl opravdu dobrou práci, jelikož se jedná o velmi pěkně vyrobený kousek do domácnosti. Zařízení je totiž maličké, nenápadné a díky použití bílého plastu i celkově designově příjemné a minimalistické. A vzhledem k tomu, že se jedná o ryze interiérové řešení, zřejmě nepřekvapí fakt, že zde stačí „jen“ krytí podle IP20.

Cena chytrého dveřního senzoru Zigbee ZB3 je v době psaní recenze nastavena na 280 Kč, což je troufnu si říci opravdu lákavá nabídka.

Testování

První spuštění senzoru je otázkou několika málo vteřin – tedy, máte-li propojenou Zigbee Gateway s telefonem, v mém případě pak aplikací Tuya. Pokud tomu tak je, stačí v aplikaci jen spustit párování, následně ze senzoru vyjmout plastovou krytku baterky a pomocí přibaleného „špendlíku“ zaktivovat párovací proces stiskem vnitřního tlačítka. Jakmile tak učiníte, propojení senzoru s gateway a tedy i telefonem proběhne mrknutím oka, přičemž pak už začíná ta pravá zábava.

Možnosti využití senzoru jsou opravdu široké a troufám si proto říci, že si nějaké to využití najde opravdu každý. Elementární funkcí tohoto produktu je samozřejmě upozornit vás na to, jakmile se otevře či zavře okno, dveře nebo třeba skříň. Zde jen upozorním na to, že aby senzor vše správně detekoval, je třeba jej správně nainstalovat. Při instalaci tedy dávejte pozor, ať jej nalepíte tak, jak je třeba, což je však též naprostá hračka. Stačí se totiž řídit jen podle šipek vyobrazených na bocích senzoru a je hotovo. Od této chvíle můžete na váš telefon či hodinky dostávat notifikace o otevření a zavření oken či dveří, přičemž možnosti notifikací si lze samozřejmě různě v aplikaci přizpůsobit.

Za mě osobně je však hlavní kouzlo tohoto řešení v automatizacích, které si lze v aplikaci vytvořit. Velmi jednoduše si tak můžete nastavit například to, že když otevřete dveře na terasu, například se vám na ní rozsvítí světlo, přičemž jakmile dveře zavřete, světlo zhasne. Jediné, na co je třeba pamatovat, je to, aby světlo, které budete takto ovládat, bylo kompatibilní s Tuyou a máte vystaráno. Já si tedy takto nastavil například to, aby se mi po otevření dveří do vestavěné skříně rozsvítil LED pásek, který jsem měl zapojený do chytré zásuvky, přičemž po jejich zavření se mi LED pásek opět vypíná. Co mi pak přijde naprosto super, je fakt, že si v aplikaci můžete nastavit i to, kdy se má daná automatizace spouštět jak z hlediska času, tak dne a tak podobně. Zkrátka a dobře, možností jsou mraky a je jen na vás, jak si vše vyladíte ke své spokojenosti.

Resumé

Dveřní senzor Zigbee ZB3 tedy obstál v mém testování na jedničku. Jasně, můžeme se bavit o tom, že u něj chybí například podpora HomeKitu či si nerozumí s Hue Bridgem, ale je třeba brát v potaz, že se bavíme o senzoru za necelých 300 Kč, který funguje s přehlednou, spolehlivou aplikací. Za sebe se tedy nebojím tohoto užitečného pomocníka doporučit ke koupi, protože jste s ním schopni vymyslet opravdu zajímavé věci.

