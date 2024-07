Recenze chytré ZigBee zásuvky ZB1: Za velmi málo peněz proklatě hodně muziky

V dnešní recenzi se podíváme na chytrou zásuvku ZigBee zásuvky ZB1 z nabídky obchodu T-LED. Právě ten nám ji totiž nedávno poslal na vyzkoušení coby cenově dostupný kousek se spoustou využití. A jelikož jsem již řadu let fanda řešení do chytré domácnosti, asi už tušíte, u koho doma tento kousek na testy skončil.

Technické specifikace, zpracování a design

Chytrá ZigBee zásuvka ZB1 je schopná ovládat spotřebiče až do zátěže 16 A, přičemž vstupní napětí je 100-240VAC. Zásuvka je vyrobena z bílého plastu a kromě ovládání na dálku ji lze zapínat a vypínat i skrze boční tlačítko.

Co se týče kompatibility, zásuvka lze propojit s aplikacemi Tuya a SMART LIFE s tím, že podporuje Smart Home standardy Amazon Alexa a Google Assistant (byť zde přes bránu). Jelikož je ke komunikaci použit standard ZigBee 3.0, lze zásuvku připojit i ke bridgům, které právě ZigBee standard podporují. Například já propojil zásuvku s Philips Hue Bridge, který mi doma pohání z velké části chytrou domácnost (zejména osvětlení). O tom ale až později.

Pokud vás zajímají rozměry zásuvky, ty jsou 50 x 50 x 84 mm s tím, že její dosah ve smyslu bezdrátové komunikace je až 30 metrů. Po standardně velkém domě či bytě by tedy neměl být problém s ovládáním na dálku. Super je navíc to, že si zásuvka pamatuje poslední nastavení po odpojení napájení, takže jakmile vám například vypadne proud při bouřce a vy budete zásuvku používat coby dálkový spouštěč „hloupého“ světla, bude-li zásuvka při výpadku ve vypnutém stavu, po obnovení proudu v tomto stavu i zůstane a světlo se vám tedy nerozsvítí.

Cena smart ZigBee zásuvky ZB1 je nastavena na 350 Kč.

Testování

Jak jsem již nakousl výše, tuto smart zásuvku můžete ovládat buď aplikace typu Tuya či SMART LIFE, nebo – a to mě osobně dává smysl podstatně větší – přes aplikaci bridge podporujícího ZigBee, se kterým ji propojíte. V mém případě se jedná o výše zmíněný Philips Hue Bridge, se kterým zvládnete zásuvku spárovat doslova do několika málo vteřin. Stačí totiž vlastně jen podržet její fyzické zapínací tlačítko do doby, než začne jeho signalizační podsvícení blikat na znamení párovacího režimu a následně v aplikaci Philips Hue zvolit možnosti „Přidat světla“. Do pár vteřin vám aplikace identifikuje zásuvku, následně vám nabídne nastavovací rozhraní shodné s tím, které vidíte při přidávání Philips Hue produktů do aplikace, a je hotovo.

Jakmile vše nastavíte a proces spárování je tedy hotový, můžete začít zásuvku z aplikace Hue vesele ovládat, což je super zejména v případě, že disponujete větším množství Hue či ZigBee produktů přidaných do aplikace a vše přes ní ovládáte. Ta pravá zábava pak nespočívá jen ve strohém zapnutí/vypnutí zásuvky přes aplikaci, ale v automatizacích, které si můžete různě nastavit. A díky tomu, že jste schopni skrze ZigBee začlenit zásuvku právě (nejen) do vašeho Hue systému, můžete tyto automatizace nejrůzněji propojit právě s nimi. Já si například nastavil, aby se mi v určitou hodinu rozsvítila nebo naopak zhasla celá místnost, což nebyl díky tomu, že se vše nastavuje z jednoho místa a je ovládáno jedním bridgem žádný problém.

Psát, že tedy zásuvka funguje perfektně, mi vlastně ve výsledku připadá tak trochu zbytečné. Samozřejmě, že tomu tak je a že vám poslouží přesně tak, jak potřebujete. Její zapínání a vypínání je zcela bleskové, jelikož proběhne prakticky ve stejnou chvíli, kdy se váš prst dotkne displeje telefonu, aby daný úkon provedl.

Resumé

Jak tedy chytrou zásuvku ZigBee zásuvky ZB1 závěrem zhodnotit? Musím říci, že mě coby fanouška smart home opravdu zaujala. Za velmi nízkou cenu tohoto totiž dostanete na můj vkus opravdu hodně. Jasně, můžeme se bavit o tom, že by u ní nebylo od věci měření spotřeby či podpora Apple HomeKitu (byť přes HomeBridge by to jít mělo, což mám v plánu v dohledné době vyzkoušet), ale je třeba si uvědomit, že se bavíme o produktu za 350 Kč! A zrovna ve světě Philips Hue znám spoustu lidí, kteří jsou svou domácnost zvyklí ovládat právě přes aplikaci Hue nežli přes nativní Domácnost, jelikož jsou možnosti Hue aplikace o poznání širší. Pokud se tedy mezi ně řadíte i vy, nebo zkrátka jen úplně nelpíte na HomeKitu a chcete „jen“ chytrou zásuvku, která vám umožní udělat z „hloupých“ zařízení ty smart, právě jste našli řešení.

