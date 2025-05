Applu unikly informace o budoucích modelech iPhone až do roku 2028!

Už loni na podzim unikl interní e-mail, ve kterém šéf hardwarového vývoje Applu John Ternus tvrdil, že firma pracuje na „nejambicióznější roadmapě v historii iPhonu“. A teď víme, co tím myslel. Nové informace od renomovaných insiderů Waynea Ma a Ming-Chi Kua odhalují plány Applu až do roku 2027. A jsou to plány opravdu odvážné – přibude více modelů, nové termíny vydání a především zcela nové formáty včetně prvního skládacího iPhonu.

iPhone 17 Air: Začátek nové éry

Rok 2025 přinese čtveřici známých modelů – iPhone 17, iPhone 17 Pro, 17 Pro Max – ale také zcela nový model s názvem iPhone 17 Air. Ten má být ultra tenký, lehký a mířený na designově náročné uživatele. Zřejmě půjde o jakýsi „MacBook Air“ mezi iPhony, a Apple tímto krokem odstartuje novou řadu.

iPhone 18 (2026): Přichází první iPhone Fold

Rok 2026 bude zlomový. Na jaře se představí iPhone 17e (pravděpodobně cenově dostupnější model), ale podzim přinese opravdovou revoluci – Apple uvede hned čtyři modely:

iPhone 18 Air – zachová velikost modelu 17 Air

iPhone 18 Pro – s průstřelem v displeji a bez výřezu

iPhone 18 Pro Max – v souladu s Pro

iPhone 18 Fold – první skládací iPhone

Tento krok může zásadně změnit celý trh – Apple do této chvíle odolával ohebným zařízením, ale pokud přinese vlastní interpretaci tohoto formátu, půjde o přímý útok na Samsung Galaxy Z Fold a Flip.

iPhone 19 (2027): Ještě větší lineup, ještě více inovací

V roce 2027 Apple přejde na dvoufázové uvádění nových iPhonů. Na jaře dorazí iPhone 18 a iPhone 18e, což by mohlo znamenat, že základní modely se přesunou z podzimního termínu. Na podzim pak opět čtyři prémiové modely:

iPhone 19 Air – s větším displejem než předchozí generace

iPhone 19 Pro – možná úplně bez výřezu či průstřelu

iPhone 19 Pro Max – obdobně

iPhone 19 Fold – druhá generace skládacího iPhonu

Apple se tak chystá vydávat až šest nových iPhonů ročně, čímž chce rozprostřít zájem zákazníků mimo tradiční září, které je dnes centrem veškerého dění.

Ambiciózní budoucnost iPhonu

Tato nová strategie naznačuje, že Apple chce výrazně rozšířit portfolio iPhonů a cílit na širší spektrum zákazníků – od cenově dostupných variant až po designové a technologické špičky. Zároveň jde o pokus oživit stagnující prodeje – iPhone sice nadále prodává stovky milionů kusů ročně, ale růst zpomalil. Rozdělení na jarní a podzimní launch může pomoci udržet trvalý zájem a rozbít tradiční rytmus, kdy veškerá pozornost směřuje k září. Nové formáty jako iPhone Air a Fold by pak mohly otevřít dveře zcela novým segmentům trhu. A pokud se opravdu dočkáme iPhonu bez výřezů, s čistým „all-screen“ designem, bude to splněný sen mnoha uživatelů.

Apple směřuje k tomu, aby přestal být značkou, která vydává jeden hlavní iPhone ročně. Do budoucna bychom se mohli dočkat dvou velkých vln novinek ročně, přičemž každá nabídne tři nebo více modelů. K tomu připočtěme příchod skládacího iPhonu, inovace v oblasti designu, a pravděpodobně i propojení s AI funkcemi, o kterých se více dozvíme už na červnové WWDC 2025. Apple tak otevírá zcela novou kapitolu svého nejúspěšnějšího produktu.