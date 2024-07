Tyto skvělé widgety pro uzamčenou obrazovku iPhonu rozhodně stojí za zkoušku

Remind Me Faster

Hledáte aplikaci, která vám umožní bleskově zaznamenávat připomínky všeho druhu? Pak je Remind Me Faster pro vás to pravé! Tato aplikace je navržena tak, abyste přidávali připomínky s co nejmenším počtem klepnutí. Rozhraní aplikace je minimalistické a optimalizované pro rychlé zadávání textu. Nemusíte se zdržovat zdlouhavým procházením menu a nastaveními – jednoduše napište, co si potřebujete zapamatovat, a samozřejmostí jsou widgety pro uzamčenou obrazovku iPhonu.

Aplikaci Remind Me Faster stáhnete zde.