Další zásadní novinku pro Apple Intelligence oznámí Apple už na podzim!

Apple Intelligence byla sice představena teprve na červnové vývojářské konferenci WWDC, Apple už se však pro ní chystá oznámit první zásadní novinku. Vyplývá to alespoň z nových zjištění reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, který se o ně podělil se světem teprve před malou chvílí. O co konkrétně se jedná?

Gurmanovy zdroje konkrétně přišly s tím, že Apple finišuje dohodu s Googlem o začlenění jeho AI modelu Gemini do iOS 18 a Apple Intelligence. Ten by se tak měl přidat po bok již oznámeného ChatGPT s tím, že uživatelé budou mít na výběr, na jaký AI model budou spoléhat. Partnerství sice zatím není uzavřené, jakmile se tak však stane, nebude Applu bránit nic v oznámení této novinky. Stát by se tak mělo na podzim, dost možná pak při představení iPhonů 16 (Pro), ve kterých poběží iOS 18 s Apple Intelligence. Bohužel, vzhledem k tomu, že je tato novinka v rozporu se zákonem o digitálních trzích, který platí na území Evropské unie, Apple Intelligence si zde pravděpodobně ještě nějakou chvíli neužijeme. Ale kdo ví, třeba se Apple „pochlapí“ a vše vyřeší co nevidět tak, aby i Evropané měli možnost tuto žhavou novinku okusit.