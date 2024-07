Applu unikly další detaily o levnější verzi Vision Pro! Příliš bohužel nepotěší

Již pěkných pár týdnů není žádným tajemstvím, že Apple pozastavil vývoj 2. generace headsetu Vision Pro, aby se mohl naplno věnovat dokončení jeho levnější verze, kterou by rád udělal na trhu s headsety pořádnou díru do světa. A ačkoliv je představení tohoto produktu vzdálené ještě minimálně rok, začínají pomalu prosakovat informace ohledně jeho technických specifikací, díky čemuž si tak můžeme o zařízení udělat již nyní první konkrétnější obrázek. Co se tedy plánuje?

Korejský web The Elec přišel před pár hodinami s tvrzením, které tak úplně nepotěší. Podle dostupných informací chce totiž Apple u headsetu nasadit sice větší displeje s lepším zorným polem, zato však s nižším rozlišením. Ve výsledku by tedy měl být zážitek z AR/VR obsahu o něco horší než je tomu nyní, což je velká škoda – vždyť právě kvalita obrazu je pro Vision Pro naprosto klíčová a mnozí analytici byli přesvědčeni o tom, že právě na rozlišení proto Apple „sahat“ nebude. Kvůli nutnosti srazit cenu co nejníže a zároveň využít panely, které bude možné vyrábět ve větším množství, mu však dost možná nezbude nic jiného než skutečně na tuto klíčovou věc „sáhnout“. Vše ale samozřejmě ukáže až čas.