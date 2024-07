Muž žaluje Apple o 5 milionů liber za to, že manželka našla jeho komunikaci s prostitutkami a rozvedla se s ním

Na společnost Apple se valí žaloby prakticky každý den. Většina z nich jsou celkem směšné věci, které právní tým řeší na denním pořádku a na veřejnost se běžně nedostanou. Najdou se však i kuriozity, které rozhodně stojí za zmínku. Například jistý britský podnikatel zažaloval společnost Apple za to, že jeho manželka přišla na nevěru z iMessage zpráv, které si myslel, že smazal. Manželka v jeho telefonu našla komunikace s eskortním servisem, kterou muž podle svých vlasntích slov smazal. Podstatou žaloby je, že Apple na svých zařízeních zavádějícím způsobem informuje o tom, co jsou to vlastně smazaná data.

Muž používal pro domlouvání prostitutek iMessages a poté, co ukončil komunikaci, vždy ji smazal. Jeho manželka však tyto zprávy objevila na jiném zařízení od Applu, které používali v rámci rodiny a mělo stejné Apple ID jaké používal manžel na svém osobním iPhone. Provalená nevěra vedla k rozvodu a právě to je důvod, proč žaluje britský podnikatel společnost Apple a to konkrétně o pět milionů liber, tedy téměř 150 milionů korun, o které dle svých slov přišel během rozvodu. Nutno podotknout, že i když muž nezveřejnil svoji identitu, mělo by se podle The Telegraph jednat o skutečně movitého podnikatele.

„Podle mého názoru k tomu všemu došlo, protože mi Apple tvrdil, že zprávy byly smazané, ale ve skutečnosti nebyly. Kdyby v oznámení stálo, že zprávy byly smazány jen na tomto zařízení, bylo by zde nějaké vodítko, že jinde nejsou,“ uvedl Brit. Jeho právník Simon Walton pak uvedl: „Apple v mnoha případech informuje, že zprávy byly smazány, ale jak jsme mnohokrát viděli, není to pravda, protože se stále nachází v dalších zařízeních, ale to už Apple uživatelům neříká.“

To, že muž vůbec nepřikládá váhu tomu, že by k situaci nedošlo, kdyby zkrátka spal pouze se svoji manželkou a neplatil si prostitutky je sice samo o sobě celkem zajímavé, ale okořenil to ještě posledním výrokem. Je totiž přesvědčený, že za rozvod nemůže jeho nevěra, ale to, jakým způsobem se provalila. Kdyby na ni manželka přišla citlivějším způsobem, zřejmě by k rozvodu nedošlo, alespoň to tedy tvrdí. „Byl to pro ni velmi brutální způsob, jakým na to přišla. Myslím si, že kdybych si s ní mohl rozumně promluvit a ona na to nepřišla tak najednou, byl bych dnes stále ženatý.“