Far Cry 6 je nyní ke stažení zdarma!

Patříte-li mezi příznivce herní série Far Cry, máme pro vás super zprávu. Ubisoft, který za ní stojí, se totiž rozhodl, že svým příznivcům zpříjemní začátek července možností zahrát si nejnovější díl této herní série zcela zdarma a to na všech platformách. Far Cry 6 si tak může nyní vyzkoušet vskutku každý, což je rozhodně super!

Fotogalerie Far Cry 6 6 Far Cry 6 5 Far Cry 6 4 Far Cry 6 3 Far Cry 6 2 Far Cry 6 1 Vstoupit do galerie

Far Cry 6 je akční dobrodružná videohra vyvinutá a vydaná společností Ubisoft, která vyšla v roce 2021. Hra je zasazena do fiktivního tropického ostrova Yara, inspirovaného Kubou, kde hráči bojují proti diktátorskému režimu. Hlavním antagonistou je prezident Antón Castillo, kterého hraje herec Giancarlo Esposito, známý ze seriálu „Breaking Bad“. Hráči přebírají roli Daniho Rojase, partyzána bojujícího za svobodu ostrova. Hra nabízí rozsáhlý otevřený svět plný rozmanitých prostředí, od džunglí až po městské oblasti. Far Cry 6 přináší nové herní mechaniky, jako je výroba improvizovaných zbraní a rekrutování zvířecích spojenců. Kampaň lze hrát jak sólo, tak v kooperaci s dalším hráčem. Hra se zaměřuje na dynamické střety, kde hráči mohou využívat různé strategické přístupy. Soundtrack a vizuální zpracování přispívají k autentickému zážitku z revolučního boje. Far Cry 6 se setkala s pozitivními recenzemi za svou atmosféru a herecké výkony, i když některé herní prvky byly kritizovány za repetitivnost.

Far Cry 6 zdarma si lze stáhnout zde