Klíčový partner Applu spustil výrobu revolučních displejů pro notebooky! Zamíří na Macy?

Společnost LG Display, přední dodavatel OLED panelů pro Apple, oznámila zahájení hromadné výroby prvního 13″ tandemového OLED panelu určeného pro notebooky. Tato novinka by mohla teoreticky naznačovat budoucí příchod MacBooků s OLED displeji – o těch se poměrně intenzivně spekuluje již delší dobu.

Společnost LG Display dodává většinu OLED panelů pro nejnovější modely iPadů Pro M4 z dílny společnosti Apple, které používají podobnou tandemovou konstrukci. Tandemové panely OLED kombinují dvě hromady vrstev vyzařujících červené, zelené a modré (RGB) organické světlo, což má dohromady za následek lepší odolnost a výkon ve srovnání s jednovrstvými panely OLED, jaké se používají například v telefonech Apple iPhone. Společnost LG vyvíjí panely pro automobilový průmysl již od roku 2019 a uvádí, že díky zvýšení účinnosti snižují spotřebu energie až o 40 % a umožňují až trojnásobný jas. Společnost LG Display uvádí, že díky návrhu komponent a vylepšení struktury 13″ tandemového panelu OLED se jí také podařilo dosáhnout toho, že je zhruba o 40 % tenčí a o 28 % lehčí než stávající OLED panely pro notebooky, což umožňuje elegantní design a lepší přenosnost.

„Nový panel kombinuje pohodlí a výkon s vysokým rozlišením. Může se pochlubit vysokým rozlišením WQXGA+ (2880 × 1800) a přesným barevným zobrazením, které splňuje 100 % barevné oblasti standardu DCI-P3 stanoveného organizací Digital Cinema Initiatives (DCI), což umožňuje prezentovat obsah ve vysokém rozlišení se zvýšenou čistotou. Díky charakteristickým autoemisivním pixelům OLED a nekonečnému kontrastnímu poměru získal také certifikát Display HDR (High Dynamic Range) True Black 500 od Video Electronics Standards Association (VESA). To potvrzuje jeho schopnost zobrazovat světlé i tmavé obrazy tak dobře, že zvyšuje jejich trojrozměrnost a vytváří kvalitu zobrazení, která se co nejvíce blíží tomu, co lidské oko přirozeně vidí,“ stojí v související tiskové zprávě společnosti LG.

V současné době nejsou k dostání žádné Macy s OLED displeji. Podle zprávy analytika Jeffa Pu ze společnosti Haitong International Technology Research z listopadu 2023 však Apple aktivně vyvíjí obrazovku OLED pro MacBook Air, ačkoli se očekává, že nejdříve bude uveden na trh MacBook Pro s OLED displejem. Dřívější zpráva Marka Gurmana z agentury Bloomberg tvrdila, že nový MacBook Pro s OLED displejem by mohl být prvním Macem s dotykovou obrazovkou v roce 2025. Společnost LG Display uvádí, že do svých nejnovějších tandemových OLED panelů zabudovala také dotykový snímač, aby zlepšila dotykový výkon.