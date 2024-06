iPhony budou již brzy z poloviny sestavovat roboti a nikoliv lidé!

V reakci na narušení dodavatelského řetězce v Číně a snahu o diverzifikaci výroby zavede Apple rozsáhlou automatizaci do výroby iPhonů. Očekává se, že tento krok povede k propuštění tisíce pracovníků v montážních závodech po celém světě. Přestože automatizace přináší určité výzvy, Apple se domnívá, že mu pomůže zefektivnit výrobu a snížit závislost na Číně.

Po uzavírkách továren a protestech souvisejících s COVID-19 v Číně, které koncem roku 2022 zasáhly společnost Foxconn, hlavního montážního partnera pro iPhony, vydal Sabih Khan, senior viceprezident Applu pro provoz, pokyn manažerům, aby během následujících několika let snížili počet pracovníků na montážních linkách iPhonů až o 50 %. Aby tohoto cíle dosáhl, začal Apple údajně schvalovat drahé projekty automatizace výroby iPhonů, kterým se dříve vyhýbal. Zpráva tvrdí, že toto úsilí vedlo k „významnému“ zapojení automatizace do výroby iPhonů 15, ale automatizace pro Apple stále představuje výzvy kvůli složitosti výroby.

Zmíněná zpráva například uvádí, že Apple musel zrušit některé automatizační procesy pro řadu iPhone 16 kvůli „vysoké míře výskytu vad“: „Letos se Apple pokusil navázat na některé úspěchy v automatizaci tím, že stroje použil k instalaci tlačítek, přijímače, reproduktoru a hlavní základní desky iPhonu do jeho šasi,“ uvedly tři osoby pracující v dodavatelském řetězci společnosti Apple. Stroje však podle nich narazily na problém s pevným upevněním těchto komponent, které musí být pečlivě přišroubovány do pozice v nestandardních úhlech. Apple doufá, že díky automatizaci bude moci přesunout ještě více montáží iPhonů do zemí mimo Čínu, jako je Indie, Vietnam a Thajsko. To je součástí snahy společnosti diverzifikovat svůj dodavatelský řetězec v jihovýchodní Asii.