Začala výroba klíčového dílu pro iPhone 16 (Pro)! Bude jich na podzim konečně dostatek?

Za poslední roky se stalo již jakousi tradicí, že nových iPhonů je krátce po jejich představení velký nedostatek. Byla by však chyba si myslet, že za to může jen Apple například tím, že podcenil výrobu a jeho skladové zásoby těžce nestačí pokrýt obrovskou poptávku. Rok co rok se totiž některý z jeho dodavatelů potýká s výrobními problémy určitých komponent, které zdrží jejich hromadnou výrobu a kompletační linky tak nemají ve výsledku z čeho skládat iPhony. Například loni se tento problém týkal iPhonů 15 Pro (Max), pro které měl Apple zprvu velmi málo displejů kvůli problémům na straně LG coby výrobce. Zdá se však, že minimálně problémy s displeji letos nehrozí.

Spolehlivý korejský portál The Elec informoval před pár hodinami o tom, že dva klíčoví dodavatelé displejů pro iPhony 16 (Pro) dostali od Applu pomyslnou zelenou a mohou tedy co nevidět zahájit hromadnou výrobu panelů. Řeč je konkrétně o Samsungu, která má vyrábět displeje pro všechny modelové řady, a právě o LG, které se bude letos soustředit jen na řadu Pro. Druhý zmiňovaný výrobce se tedy evidentně poučil z nezdaru z loňska, kdy musel start hromadné výroby o několik týdnů odložit, a letos tedy bude schopen dodávat displeje Applu ve stanovené kvalitě ve vyhovujícím termínu.

Samozřejmě se může stát, že se výroba iPhonů 16 (Pro) v nadcházejících týdnech či měsících zasekne na něčem jiném, ale z historie víme, že právě displeje byly největším kamenem úrazu a tedy pokud se Applu podaří zajistit jejich dostatečné množství, pravděpodobnost toho, že bude na podzim na pultech obchodů dost iPhonů 16 (Pro) se solidně zvyšuje. Doufejme tedy, že se tak skutečně stane a na rok 2024 budeme vzpomínat jako na rok, kdy nebyl problém se k novému iPhonu dostat hned po jeho představení.