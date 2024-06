iPhone místo terminálu. Apple Tap to Pay dorazilo k našim prvním sousedům!

Bezkontaktní platby jsou fenoménem posledních let, který se snaží skrze své platební služby podpořit i samotný Apple. Háček je však v tom, že kromě Apple Pay je jejich dostupnost ve světě velmi omezená a například Apple Card je i mnoho let po představení k dispozici jen v USA. Minimálně u jedné z těchto platebních vychytávek se nicméně naštěstí blýská na lepší časy. Řeč je konkrétně o funkci Tap to Pay, která promění iPhone v bezkontaktní platební terminál schopný přijímat jak platby přes Apple Pay či Google Pay, tak i z klasických plastových platebních karet. Právě tato funkce se totiž postupně rozšiřuje po světě, přičemž před pár hodinami jí Apple spustil na místě, které Čechy i Slováky určitě potěší.

Řeč je konkrétně o Německu – tedy o zemi, ve které mnoho Čechů a Slováku pracuje či sem jezdí například nakupovat. Pokud sem tedy vyrazíte a budete zde platit bezkontaktně, je dost dobře možné, že se budou obchodníci či služby přijímat platby mimo jiné právě přes iPhony a to ve výsledku stejně komfortně, jako kdyby k tomu používali klasických platební terminál. Jen pro zajímavost, Německo se stává teprve 12. zemí na světě, ve které je Tap to Pay k dispozici. Již dříve byla funkce spuštěna v USA, Velké Británii, Kanadě, Austrálii, Japonsku, Nizozemsku, Brazílii, Itálii, Francii, na Ukrajině a na Tchajwanu. Jedenáctou zemí, kde ke spuštění Tap to Pay došlo, byla Itálie a to teprve před několika týdny.